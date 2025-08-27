دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با ائمه جمعه جلفا و هادیشهر

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌زاده، در این دیدارها با گرامیداشت هفته دولت این مناسبت را آینه‌ای تمام‌نما برای بازخوانی میثاق خدمت‌گزاری و تعهد مسئولان در قبال ملت خواند و اظهار داشت: این هفته نمادی از تجدید پیمان با آرمان‌های والای شهیدان و عهدی دوباره برای جلب رضایت مردم است.

ما در سازمان منطقه آزاد ارس خود را متعهد می‌دانیم تا با بهره‌گیری از این فرصت، با عزمی راسخ‌تر و همتی والاتر در مسیر رفع چالش‌ها و ارتقای سطح معیشت ارس وندان و تمامی مردم منطقه گام برداریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با مروری بر دستاوردهای حوزه‌های اقتصادی، عمران و زیرساخت، سرمایه‌گذاری و فرهنگی _ اجتماعی تصریح کرد: کلیه این تلاش‌ها در راستای بهبود کیفیت زندگی و ایجاد بستری پویا برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرفته است.

امروز به برکت خون شهدا و در سایه تلاش جمعی شاهد تحولات چشمگیری در عرصه‌های اقتصادی، صنعت، تجارت، کشاورزی و گردشگری منطقه آزاد ارس هستیم و بر خود فرض می‌دانیم که از همراهی و اعتماد سرمایه‌گذاران محترم و فعالان اقتصادی که با حضور و مشارکت خود چرخ‌های توسعه ارس را به حرکت درآورده‌اند صمیمانه قدردانی کنیم.

وی همچنین بر نقش بی‌بدیل ائمه جمعه در تحکیم وحدت اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و افزود: ائمه جمعه همواره به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، رسالت انتقال صادقانه دغدغه‌های جامعه به تصمیم‌سازان و تبیین روشنگرانه سیاست‌های توسعه‌ای را برای همگرایی و پیشرفت منطقه بر عهده دارند.

از سوی دیگر حجت الاسلام و المسلمین هادوی امام جمعه جلفا با اشاره به اهمیت هفته دولت آن را فرصتی ارزشمند برای تعمیق همدلی و همکاری میان بدنه دولت و آحاد جامعه دانست و گفت: تحقق توسعه پایدار منطقه در گرو همگرایی و همراهی همه‌جانبه مسئولان و مردم است.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین ناصری امام جمعه هادیشهر نیز در این نشست به امنیت پایدار و باثبات کشور به عنوان بستر اصلی پیشرفت و شکوفایی اشاره کرد و گفت: ما وامدار خون شهدایی هستیم که این امنیت بی‌نظیر را برای میهن به ارمغان آورده‌اند؛ سرمایه‌ای که امروز شالوده اصلی جذب سرمایه‌گذاری و شتاب توسعه قلمداد می‌شود و پیمودن مسیر عزت و سربلندی شهدا ضامن تداوم حرکت بالنده کشور است.

ناصری در ادامه از اقدامات و برنامه‌های سازمان منطقه آزاد ارس در عرصه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد این روند سازنده با قدرت ادامه یابد.

