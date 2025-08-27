آغاز ماجراجویی طلاییپوشان اروند در لیگ آزادگان
با آغاز فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال کشور (جام آزادگان)، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به عنوان نماینده منطقه آزاد اروند، رقابتهای خود را با هدف بازگشت به سطح اول فوتبال ایران استارت خواهد زد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، شاگردان مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی و چهره پرافتخار فوتبال کشورمان، روز پنجشنبه ششم شهریورماه از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه عضدی رشت میهمان تیم داماش گیلان خواهند بود. این دیدار به صورت زنده از شبکههای استانی باران و آبادان روی آنتن میرود.
صنعت نفت آبادان که فصل گذشته در واپسین لحظات از صعود به لیگ برتر بازماند، این بار با تکیه بر پشتوانه هواداران پرشور جنوب و حمایت سازمان منطقه آزاد اروند، امیدوار است حضوری پرقدرت و متفاوت در جام آزادگان داشته باشد.
سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان حامی اصلی طلاییپوشان، نقش پشتیبان خود را در مسیر توسعه ورزش حرفهای و ارتقای جایگاه فوتبال آبادان و خرمشهر در سطح ملی پررنگتر کرده است. این سازمان در کنار مأموریتهای اقتصادی و اجتماعی، سرمایهگذاری در ورزش را فرصتی برای تقویت هویت منطقهای و نشاط اجتماعی میداند.
طلاییپوشان دیار نخل و نفت، با سرمربیگری شجاعی و بهرهگیری از تجربه و انگیزه مضاعف، نخستین گام را برای تحقق رؤیای بازگشت به لیگ برتر برمیدارند؛ مسیری که هواداران آبادانی با اشتیاق و امید آن را دنبال خواهند کرد.