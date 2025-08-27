به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، شاگردان مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی و چهره پرافتخار فوتبال کشورمان، روز پنجشنبه ششم شهریورماه از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه عضدی رشت میهمان تیم داماش گیلان خواهند بود. این دیدار به صورت زنده از شبکه‌های استانی باران و آبادان روی آنتن می‌رود.

صنعت نفت آبادان که فصل گذشته در واپسین لحظات از صعود به لیگ برتر بازماند، این بار با تکیه بر پشتوانه هواداران پرشور جنوب و حمایت سازمان منطقه آزاد اروند، امیدوار است حضوری پرقدرت و متفاوت در جام آزادگان داشته باشد.

سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان حامی اصلی طلایی‌پوشان، نقش پشتیبان خود را در مسیر توسعه ورزش حرفه‌ای و ارتقای جایگاه فوتبال آبادان و خرمشهر در سطح ملی پررنگ‌تر کرده است. این سازمان در کنار مأموریت‌های اقتصادی و اجتماعی، سرمایه‌گذاری در ورزش را فرصتی برای تقویت هویت منطقه‌ای و نشاط اجتماعی می‌داند.

طلایی‌پوشان دیار نخل و نفت، با سرمربیگری شجاعی و بهره‌گیری از تجربه و انگیزه مضاعف، نخستین گام را برای تحقق رؤیای بازگشت به لیگ برتر برمی‌دارند؛ مسیری که هواداران آبادانی با اشتیاق و امید آن را دنبال خواهند کرد.

