منطقه آزاد اروند باید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ «مصطفی خانزادی» در نشست خبری افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دولت که به مناسبت هفته دولت در اهواز برگزار شد، با اشاره به مدت کوتاه حضور خود به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: با وجود اینکه مدت زیادی نیست که در خدمت مردم شریف آبادان و خرمشهر هستم، اما در همین مدت مطالعات، ایده‌ها و پیگیری‌های متعددی را آغاز کرده‌ام.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، تجارت آزاد را کلید رونق معیشت مردم این منطقه دانست و افزود: اگر می‌خواهیم زندگی مردم آبادان و خرمشهر بهتر شود، باید مسیر تجارت را هموار کنیم. زندگی مردم این شهرها همواره از طریق تجارت به رفاه رسیده است. پیش از جنگ، وضعیت اقتصادی مردم به‌قدری مطلوب بود که حتی مردم تهران به آن غبطه می‌خوردند.

وی با اشاره به عملکرد تجاری مرز شلمچه تصریح کرد: سال گذشته ۲.۲ میلیارد یورو صادرات از این مرز انجام شده، اما واردات تقریباً صفر بوده است؛ در حالی که مناطقی مانند هندیجان و دیلم با اتکا به واردات، معیشت خود را رونق داده‌اند تا جایی که امروز تنها در دیلم ۷۰۰ فروشگاه لوازم خانگی فعال است.

خانزادی، گفت: پس از ۱۲ سال پیگیری، مجوز واردات از مرز شلمچه دریافت شده است که خبری بسیار امیدوارکننده است و اکنون باید مجوز کشور عراق را نیز اخذ کنیم تا بتوانیم این مسیر را تکمیل کرده و لبخندی بر لبان مردم آبادان و خرمشهر بنشانیم.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: این سازمان نباید صرفاً به یک نهاد خدماتی و تدارکاتی تبدیل شود؛ دولت طبق قانون، از مناطق آزاد تولید ثروت را مطالبه می‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات گذشته، گسترش بیش از حد حوزه استحفاظی منطقه آزاد اروند بوده است؛ منطقه آزادی که در بهبود زندگی مردم حوزه اصلی خود تأثیرگذار نبوده، نمی‌تواند الگویی پیشرو و بالغ در کشور باشد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر مناطق آزاد دنیا را بررسی کنیم، می‌بینیم که چگونه بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارند ، این در حالی است که منطقه آزاد اروند هنوز فاصله زیادی با جایگاه واقعی خود دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق این عقب‌ماندگی جبران شود.

