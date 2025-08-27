اخذ مجوز واردات از مرز شلمچه پس از ۱۲ سال پیگیری
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مجوز واردات از مرز شلمچه پس از ۱۲ سال تلاش صادر شده و برای آغاز اجرای آن، دریافت مجوز کشور عراق نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، «مصطفی خانزادی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در نشست خبری که شامگاه سهشنبه در محل سالن نمایشگاههای دائمی اهواز برگزار شد، اظهار داشت: بستههای سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، تجارت، گردشگری، آموزش عالی و بخشهای دیگر تعریف شده و بهصورت بارکد و نرمافزاری روی پرتال سازمان قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ گردشگری منطقه آزاد اروند در آبانماه، افزود: در این حوزه طی سالهای گذشته اقدامات اندکی انجام شده و در بخش گردشگری میتوان گفت کار قابلتوجهی صورت نگرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: با وجود اینکه زمان زیادی از شروع مسئولیت من نمیگذرد، مطالعات، ایدهپردازی و پیگیریهای متعددی انجام شده است. اگر زندگی مردم آبادان و خرمشهر قرار است بهبود یابد، باید تجارت در این منطقه رونق گیرد چراکه رفاه مردم همواره با تجارت گره خورده است.
خانزادی با بیان اینکه پیش از جنگ مردم این منطقه وضعیت اقتصادی مطلوبی داشتند تا جایی که زندگی در آبادان و خرمشهر زبانزد و مورد غبطه پایتختنشینان بود، ادامه داد: سال گذشته ۲.۲ میلیارد یورو صادرات از مرز شلمچه انجام شد و واردات تقریباً صفر بوده است، در حالی که مناطقی مانند هندیجان و دیلم از طریق واردات به رونق اقتصادی رسیدهاند.
وی از اخذ مجوز واردات از مرز شلمچه پس از ۱۲ سال خبر داد و گفت: برای اجرای کامل این طرح، نیاز به دریافت مجوز کشور عراق نیز داریم و تحقق آن میتواند آثار مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد.
خانزادی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد اروند یک سازمان درآمد–هزینه است، اعلام کرد: پس از آخرین سفر رئیسجمهور به خوزستان، تصمیم گرفته شد که به طور استثنا بودجهای ملی به آبادان و خرمشهر تخصیص یابد؛ مبلغ این بودجه در حال حاضر هزار میلیارد تومان است که هرچند پاسخگوی حل کامل مشکلات نیست، اما برای آغاز کار گام مثبتی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه نباید نگاه صرف تدارکاتی به سازمان منطقه آزاد اروند داشت، تأکید کرد: طبق قانون، دولت برای این سازمان مأموریت «تولید ثروت» تعیین کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: یکی از اشتباهات گذشته، گسترش بیش از حد حوزه استحفاظی منطقه بوده است، چرا که منطقهای که نتواند بر زندگی مردم خود اثرگذار باشد، نمیتواند به یک منطقه آزاد پیشرو در سطح بینالمللی تبدیل شود.
خانزادی بیان کرد: مقایسه وضعیت مناطق آزاد دنیا نشان میدهد که اثرگذاری اقتصادی آنها بسیار چشمگیر است، در حالی که در منطقه آزاد اروند شرایط فعلی با این جایگاه فاصله دارد.