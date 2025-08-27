در نشست خبری مدیرعامل منطقه آزاد اروند مطرح شد:
تحول و توسعه در منطقه آزاد اروند/تسهیل در واردات خودروهای اروندی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت در اهواز از گامهای جدید برای تحول اقتصادی آبادان و خرمشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ مصطفی خانزادی مدیر عامل این سازمان با اشاره به مشکلات گذشته این منطقه گفت: «بخش عمدهای از منابع مالی صرف پروژههایی شد که تغییر ملموسی در زندگی مردم ایجاد نکرد. امروز تمرکز ما بر تصمیمگیریهای کارشناسی و جلوگیری از اتلاف منابع است تا رفاه واقعی برای مردم فراهم شود.»
خانزادی یکی از مهمترین برنامهها را آزادسازی تجارت عنوان کرد و افزود: «راه نجات اقتصاد منطقه، بازگشت به ریشههای تاریخی آن است. آبادان و خرمشهر در گذشته به واسطه تجارت به سطح بالای رفاه رسیده بودند و امروز نیز باید همین مسیر دنبال شود.»
وی همچنین از صدور مجوز اولیه برای راهاندازی مرکز مبادلات تجاری در مرز شلمچه خبر داد و گفت: «این مرکز که سال گذشته ۲.۲ میلیارد یورو صادرات از طریق آن انجام شد، پس از ۱۲ سال پیگیری و با همکاری وزارت اقتصاد و گمرک، به مرحله اجرا رسیده است. البته دریافت مجوز از کشور عراق نیز در دستور کار قرار دارد.»
مدیرعامل منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنانش از آزادسازی واردات خودروهای اروندی برای عموم مردم خبر داد: «تا پیش از این، این امکان تنها در اختیار برخی گروهها مانند هتلداران و بازرگانان بود، اما اکنون همه مردم میتوانند از این امتیاز بهرهمند شوند. این تصمیم یک گام جدی در جهت عدالت و رفاه عمومی است.»
خانزادی تأکید کرد: تمرکز بر تجارت آزاد، ایجاد مرکز مبادلات تجاری شلمچه و رفع محدودیت واردات خودرو سه محور اصلی در مسیر خدمترسانی به مردم منطقه آزاد اروند است.