تحول و توسعه در منطقه آزاد اروند/تسهیل در واردات خودروهای اروندی

خانزادی یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها را آزادسازی تجارت عنوان کرد و افزود: «راه نجات اقتصاد منطقه، بازگشت به ریشه‌های تاریخی آن است. آبادان و خرمشهر در گذشته به واسطه تجارت به سطح بالای رفاه رسیده بودند و امروز نیز باید همین مسیر دنبال شود.»

وی همچنین از صدور مجوز اولیه برای راه‌اندازی مرکز مبادلات تجاری در مرز شلمچه خبر داد و گفت: «این مرکز که سال گذشته ۲.۲ میلیارد یورو صادرات از طریق آن انجام شد، پس از ۱۲ سال پیگیری و با همکاری وزارت اقتصاد و گمرک، به مرحله اجرا رسیده است. البته دریافت مجوز از کشور عراق نیز در دستور کار قرار دارد.»

مدیرعامل منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنانش از آزادسازی واردات خودروهای اروندی برای عموم مردم خبر داد: «تا پیش از این، این امکان تنها در اختیار برخی گروه‌ها مانند هتل‌داران و بازرگانان بود، اما اکنون همه مردم می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند. این تصمیم یک گام جدی در جهت عدالت و رفاه عمومی است.»

خانزادی تأکید کرد: تمرکز بر تجارت آزاد، ایجاد مرکز مبادلات تجاری شلمچه و رفع محدودیت واردات خودرو سه محور اصلی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم منطقه آزاد اروند است.

