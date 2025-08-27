به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ مصطفی خانزادی عصر سه شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت در نمایشگاه بین‌المللی اهواز در آغاز سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه شهدای دولت شهید رجایی و باهنر، این هفته را به رئیس جمهور محترم، اعضای دولت و تمامی خدمتگزاران مردم تبریک گفت.

وی با اشاره به مسئولیت چندماهه خود در منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: از زمانی که خداوند توفیق داد تا در سازمان منطقه آزاد اروند به ویژه در خدمت مردم فهیم و شریف آبادان و خرمشهر باشم، اگرچه ارائه گزارش عملکرد در این مدت کوتاه معمول نیست، اما از همان هفته‌های اول با رویکردی پژوهشی و معلمانه (با بیش از ۳۰ سال سابقه معلمی) به آسیب‌شناسی وضعیت موجود پرداختم.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند دلیل اصلی مشکلات این منطقه را عدم مطالعه دقیق، بررسی کارشناسی و مشورت نگرفتن در گذشته عنوان کرد و افزود: متأسفانه هزینه‌های زیادی شده، اما تغییر محسوسی در زندگی مردم ایجاد نشده است. من با خود عهد کردم که از اتلاف منابع جلوگیری کرده و تغییر واقعی در زندگی مردم ایجاد شود.

وی به اهم دستاوردهای کوتاه‌مدت خود اشاره کرد و گفت: در زمینه آزادسازی تجارت؛ باور دارم راه نجات اقتصادی آبادان و خرمشهر، آزادسازی تجارت است. تاریخچه اقتصادی این منطقه نشان می‌دهد که رفاه گذشته آنان مرهون تجارت بوده است. به عنوان مثال، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد شهرداری خرمشهر به شهرداری تهران وام داده است.

خانزادی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادلات تجاری در مرز شلمچه، گفت: خوشبختانه پس از ۱۲ سال پیگیری، با همکاری وزیر اقتصاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و رئیس گمرک، مجوز اولیه برای راه‌اندازی این مرکز در مرز شلمچه که سال گذشته ۲.۲ میلیارد یورو صادرات داشت، صادر شد. این می‌تواند یک تحول زیربنایی و منبعی برای لبخند مردم باشد. البته دریافت مجوز از کشور عراق نیز لازم است.

وی به رفع محدودیت‌های واردات خودرو از طریق گذر موقت اشاره داشت و افزود: موضوع آزادسازی مجدد واردات خودروهای اروندی و تبدیل گذر موقت به دائم، زمان زیادی برد. ما پیگیر بودیم تا این امکان نه فقط برای قشر خاصی مانند هتل‌داران و بازرگانان، بلکه برای همه مردم فراهم شود که خوشبختانه محقق شد.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند تاکید با نقد عملکرد گذشته بر “مطالعه و کارشناسی” قبل از اقدام تأکید نمود و گفت: تمرکز بر آزادسازی تجارت به عنوان کلید رفاه مردم، دریافت مجوز راه‌اندازی مرکز مبادلات تجاری در مرز شلمچه، آزادسازی واردات خودروی اروند برای همه مردم از ضرورت ها برای خدمت رسانی به مردم است.

