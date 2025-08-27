نشست کمیسیون نظارت بر اصناف آبادان و خرمشهر با رویکرد تقویت اقتصاد محلی برگزار شد
نشست کمیسیون نظارت بر اصناف دو شهرستان آبادان و خرمشهر به ریاست معاون سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارهای سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد؛ نشستی که در آن علاوه بر بررسی مصوبات گذشته، راهکارهای تازهای برای ارتقای نقش اصناف و بهبود بازار محلی مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، روحالله خزایی معاون سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارهای این سازمان، در نشستهای جداگانه کمیسیون نظارت بر اصناف آبادان و خرمشهر اظهار کرد: اصناف بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد محلی نیازمند برنامهریزی هدفمند و پشتیبانی مؤثر هستند و سازمان منطقه آزاد اروند تلاش دارد تا با همراهی آنها مسیر توسعه و رونق اقتصادی منطقه را هموارتر کند.
در این جلسات، ضمن ارائه گزارشهایی از سوی رؤسای ادارات صمت درباره اقدامات انجامشده در حوزه تنظیم بازار، موضوعاتی چون برگزاری انتخابات اتحادیهها، نرخگذاری خدمات، الحاق رستههای جدید و تعیین حق عضویتها مورد بررسی قرار گرفت.
خزایی با اشاره به ضرورت اجرای شفاف و قانونمند انتخابات در اتحادیههایی که عمر قانونی هیأتمدیره و بازرس آنها رو به پایان است، افزود: مشارکت فعال صنوف در این فرآیند، میتواند اعتماد و انسجام بیشتری را در میان فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کند.
همچنین در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف خرمشهر، موضوعات مربوط به مدیریت درونسازمانی برخی اتحادیهها از جمله رسیدگی به وضعیت اتحادیه آرایشگران زنانه و بررسی انصراف خزانهدار اتحادیه صنف خوار و بارفروشان مورد بحث قرار گرفت.
نشستهای کمیسیون نظارت بر اصناف با هدف ارتقای نظم صنفی، تقویت ساختارهای اقتصادی، شفافیت عملکرد اتحادیهها و حمایت از کارآفرینان محلی بهطور مستمر در منطقه آزاد اروند برگزار میشود و چشمانداز آن، ایجاد بازاری پویا و خدماتی کیفیتر برای شهروندان آبادان و خرمشهر است.