آیین تجلیل از اصحاب رسانه گیلان در منطقه آزاد انزلی برگزار شد؛
تاکید مدیرعامل سازمان بر نقش رسانهها در انعکاس دستاوردها و پاسخگویی به مطالبات اصحاب قلم
آیین تجلیل از اصحاب رسانه و خبرنگاران گیلان با حضور جمعی از فعالان عرصه اطلاعرسانی استان، در تالار استاد ابتهاج این منطقه برگزار شد. این مراسم با هدف پاسداشت تلاشهای صادقانه و شبانهروزی خبرنگاران و رسانهها در انعکاس فعالیتها و دستاوردهای سازمان و همچنین ایجاد بستری برای تعامل نزدیکتر میان مسئولان و اصحاب رسانه برپا گردید.
در ابتدای این آیین، مهدی کاظمیان، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، ضمن تبریک آغاز ماه پرخیر و برکت ربیعالاول و گرامیداشت هفته دولت، با قدردانی از تلاشهای ارزشمند خبرنگاران گفت: اصحاب رسانه همواره بهعنوان یاران صادق سازمان در مسیر اطلاعرسانی شفاف و صریح، نقش بیبدیلی در معرفی ظرفیتها و پیگیری مطالبات مردمی ایفاء کردهاند.
وی با اشاره به نقش تاریخی و حماسی رسانهها در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: خبرنگاران در آن دوران سخت، دوشادوش ملت ایران و نیروهای مسلح، حضوری جانانه و ایثارگرانه داشتند و امروز نیز همان روحیه ایثار و مسئولیتپذیری در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و منطقه مشهود است.
پس از سخنان مدیر روابط عمومی، تعدادی از اصحاب رسانه حاضر در جلسه به نمایندگی از جامعه خبری استان، به بیان پرسشها، دیدگاهها و پیشنهادات خود در حوزههای مختلف کاری سازمان پرداختند. موضوعاتی چون تسهیل در روند اطلاعرسانی، تسریع در ارائه آمار و اطلاعات، حمایت از رسانههای محلی، و نیز توسعه همکاریهای مشترک فرهنگی و اجتماعی از جمله مواردی بود که توسط خبرنگاران مطرح شد.
مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با تأکید بر نقش رسانهها در پیگیری مطالبات عمومی و توسعهای استان اظهار داشت: رسانهها بازوی اصلی توسعه و مطالبهگری گیلان هستند و خبرنگاران باید در کنار مدیران با نگاهی راهبردی، پیگیر مشکلات و مطالبات زیرساختی استان باشند، چرا که بدون همافزایی و پرهیز از اختلافات، امکان رفع مشکلات تاریخی گیلان وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: دمیدن بر آتش تفرقه کمکی به رفع چالشهای استان نمیکند و باید مسیر قانونی برای تحقق خواستهها و رفع خلاهای موجود دنبال شود.
انتقاد از تغییرات مداوم مدیریتی و تأکید بر نقش رسانهها
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به تغییرات پیدرپی مدیریتی در گذشته تصریح کرد: متأسفانه برخی مدیران گذشته دغدغهای برای گیلان نداشتند و تنها به دنبال جایگاه فردی بودند که این نگاه کوتاهمدت، منطقه را با چالشهای بزرگی روبهرو کرده است. وی افزود: با وجود اینکه بیش از ۶۰۰ رسانه در استان فعالیت دارند، خوشبختانه بخش عمدهای از آنان دغدغه مشترک توسعه گیلان را دارند و این ظرفیت میتواند در کنار سازمان برای پیگیری مطالبات عمومی و ملی به کار گرفته شود.
چالشهای زیرساختی و ضرورت مطالبهگری رسانهها
طاعتیمقدم ضعف در حوزه حملونقل و زیرساختهای جادهای و ریلی را از مهمترین چالشهای استان دانست و گفت: خط ریلی متصل به منطقه هنوز ایستگاه مناسبی ندارد و از سال ۹۸ تاکنون نیز اسکله جدیدی در منطقه ساخته نشده است؛ این موضوعات باید به مطالبهای عمومی تبدیل شوند. وی افزود: اگر قرار است گیلان در کریدور بینالمللی شمال – جنوب نقشی ایفا کند، توسعه زیرساختهای جادهای و تکمیل آزادراههای نیمهتمام ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رشد صادرات و جایگاه بندر کاسپین
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با اشاره به تحولات اقتصادی اخیر، گفت: علیرغم محدودیتهای ناشی از ممنوعیت صادرات غلات روسیه، تنها بندر شمال کشور که رشد تخلیه و بارگیری را تجربه کرده، بندر کاسپین بوده است. وی افزود: میزان صادرات منطقه آزاد انزلی نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافته که این امر نشاندهنده جایگاه ویژه این بندر در تجارت خارجی است.
برنامههای آتی در حوزه شهری، فرهنگی و سرمایهگذاری
طاعتیمقدم یکی از برنامههای مهم آینده سازمان را اجرای پروژه «بندر رویا» از طالبآباد تا ورودی اصلی منطقه اعلام کرد و آن را طرحی فاخر برای ارتقای منظر شهری انزلی توصیف نمود. وی همچنین از برنامهریزی برای کاهش ترافیک در محدوده منطقه و توسعه زیرساختهای گردشگری خبر داد.
مدیرعامل سازمان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه گفت: با حمایت از اجرای طرحهای فرهنگی و ایجاد شهرک سینمایی، فرصتهای جدیدی برای معرفی ظرفیتهای گیلان در سطح ملی و بینالمللی فراهم خواهد شد.
تمرکز بر واردات صنعتی و رفع مشکلات مزمن زمین
وی با بیان اینکه واردات تجهیزات و ماشینآلات صنعتی نشاندهنده رشد سرمایهگذاری است، افزود: در این حوزه رشد ۲۳ درصدی ثبت شده است. طاعتیمقدم همچنین مشکلات مربوط به تپههای شنی و زمینهای منابع طبیعی را یکی از موانع اصلی توسعه دانست و خواستار پیگیری ملی برای رفع این چالشها شد.
تأکید بر حمایت ملی و نگاه آمایشی به توسعه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ضرورت نگاه آمایشی و متوازن به توسعه استان گفت: رشد گیلان نباید تنها در ساخت پروژههای تجاری خلاصه شود، بلکه توسعه زیرساختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید همزمان و متوازن پیش برود. وی همچنین از حمایت نمایندگان، وزرا و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بهعنوان پشتوانهای ملی برای تسریع در پروژههای بزرگ منطقه یاد کرد.
طاعتیمقدم ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران تأکید کرد: رسانهها باید با پرسشگری، نقد سازنده و انعکاس واقعیتها، سازمان و دستگاههای اجرایی را در مسیر توسعه یاری دهند و بازوی اصلی آگاهیبخشی و مطالبهگری جامعه باشند.
در پایان این آیین که با فضای صمیمی و همراه با تبادل نظر میان اصحاب رسانه و مدیران سازمان همراه بود، به رسم یادبود، تندیس ویژهای به خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر تقدیم گردید تا یادگاری از این روز بهعنوان نماد همکاری و همافزایی باقی بماند.