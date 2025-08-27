حضور سازمان منطقه آزاد ارس در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس از حضور فعال و هدفمند این سازمان در ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمدرضا علی اشرفی با اعلام این خبر گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه آزاد ارس و دارا بودن مزیتهای منحصربهفردی از جمله دسترسی به شبکه ریلی بینالمللی، وجود پایانههای چندمنظوره مرزی و زیرساختهای مناسب در زمینه حملونقل و لجستیک، این منطقه زمینه تبدیل شدن به قطب لجستیک و صنعت حملونقل کشور را دارد.
علی اشرفی افزود: این نمایشگاه زمینهساز و بستر مناسبی برای معرفی ظرفیتهای بینظیر لجستیکی و ترانزیتی منطقه آزاد ارس به فعالان داخلی و بینالمللی است تا بتوانیم ضمن حضور در این گردهمایی بزرگ، گامی بلند در راستای جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوریهای نوین و ایجاد شراکتهای استراتژیک برداریم.
وی در پایان یادآور شد: هدف از این حضور نه تنها معرفی فرصتها، بلکه تثبیت جایگاه ارس به عنوان کانون اصلی کریدور حمل و نقل شمال-جنوب و دروازه اتصال ایران به بازارهای اوراسیا است. موقعیت منحصر به فرد ارس در تقاطع مرزهای ایران با جمهوری های قفقاز و دسترسی به آبهای آزاد به آن نقش محوری در زنجیره تأمین منطقه بخشیده است.
لازم به ذکر است، ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشود. در این رویداد ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی از ۱۸ منطقه آزاد کشور حضور خواهند داشت. این نمایشگاه از ۶ تا ۹ شهریورماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵ برپا میشود.
غرفه شماره یک در سالن ۲۷ به سازمان منطقه آزاد ارس اختصاص یافته تا این منطقه فرصتها و ظرفیتهای لجستیکی خود را در کنار سایر مناطق آزاد کشور به بازدیدکنندگان معرفی کند.