روز ملی ارس تلاقی ارزشمندی از رویدادهای تاریخی و هویتی منطقه است

دکتر هادی مقدم‌زاده در این برنامه با گرامیداشت سوم شهریور، این روز را تلاقی ارزشمندی از رویدادهای تاریخی و هویتی منطقه خواند و افزود: این روز به پاسداشت سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ جلفا، نماد رشادت و مقاومت و نیز سالروز تأسیس منطقه آزاد ارس نامگذاری و ثبت شده است.

مقدم زاده با اشاره به پیشینه تاریخی این روز اظهار داشت: سوم شهریور نه تنها یادآور جان‌فشانی سربازان غیرتمند ایران در سال ۱۳۲۰ است بلکه امروز به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی مردمان این خطه شناخته می‌شود.

وی سپس به ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی منطقه پرداخت و تصریح کرد: منطقه آزاد ارس به واسطه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود و هم‌مرزی با ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از پتانسیل‌های منحصربه‌فردی برخوردار است.

مقدم‌زاده با اعلام آمارهای قابل توجه خاطرنشان کرد: وجود ۲۸۰ واحد صنعتی فعال و ۱۸۰ واحد در حال ساخت، عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور را برای ارس به ارمغان آورده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه گردشگری را از دیگر ارکان توسعه منطقه برشمرد و گفت: این منطقه با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کم‌نظیر و میراث‌های ملموس و غیرملموس متعدد به یکی از مناطق گردشگرپذیر کشور تبدیل شده است و از طرفی در ایام عید رتبه نخست جذب گردشگر را در بین مناطق آزاد کشور بدست آورد.

وی همچنین به ارزیابی اخیر شورایعالی مناطق آزاد کشور نیز اشاره کرد و افزود: در این ارزیابی منطقه آزاد ارس موفق شد رتبه نخست را بین مناطق آزاد کشور در تمامی شاخص های اقتصادی، فرهنگی، سرمایه گذاری و دیگر شاخص ها کسب کند.

مقدم زاده با اشاره به فلسفه برنامه‌ریزی در راستای توسعه متوازن در این منطقه تاکید کرد: برنامه ها و اهدافی که تعیین کرده‌ایم به گونه‌ای است که در تمامی زون‌ها، تمامی جنبه‌های توسعه ای لازم، برای رسیدن به توسعه متوازن، هم‌راستا و هم‌زمان با یکدیگر پیش روند و تحقق این آرمان بزرگ تنها در سایه همراهی، همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی، مردم شریف منطقه و فعالان اقتصادی خوش‌فکر میسر خواهد شد.

وی دستاوردهای کنونی را نتیجه تلاش جمعی دانست و افزود: این تحولات چشمگیر در حوزه‌های اقتصادی، صنعت و گردشگری و دیگر حوزه ها جز با همدلی، هم‌افزایی و تلاش شبانه‌روزی سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و صنعتگران پرتلاش میسر نبوده است.

رییس هیأت مدیره منطقه آزاد ارس در پایان با بیان اینکه ارس امروز به یکی از مراکز اثرگذار در اقتصاد شمال غرب کشور تبدیل شده تاکید کرد: این مسیر با اراده قوی مردم و مسئولان پرشتاب‌تر از همیشه ادامه خواهد یافت تا ارس به قطبی مهم در عرصه اقتصاد ملی و منطقه‌ای بدل شود.

