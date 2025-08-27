به گزارش ایلنا؛ در این نمایشگاه که با حضور جمعی از شرکت‌ها، فعالان و متخصصان حوزه حمل‌ونقل و لجستیک برگزار می‌شود، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در بنادر و فرودگاه‌های کیش معرفی خواهد شد.

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با افتخار از فعالان و متخصصان حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی و لجستیکی دعوت می‌نماید تا در بازدید از غرفه سازمان منطقه آزاد کیش، میهمان ما باشند و از نزدیک با جدیدترین خدمات، طرح‌ها، پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این مجموعه آشنا شوند.

این نمایشگاه از ۶ تا ۹ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در غرفه سازمان منطقه آزاد کیش به معرفی توانمندی‌ها، پروژه‌ها و فرصت‌های همکاری خواهد پرداخت.

حضور در این رویداد مهم، فرصتی برای تعامل با فعالان صنعت لجستیک و ارائه چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌های بندری و فرودگاهی کیش محسوب می‌شود.

