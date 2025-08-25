به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، در بخش پروژه‌های قابل بهره‌برداری، ۲۷ طرح با مجموع اعتبار ۴۷۸۳۵ میلیارد ریال آماده افتتاح هستند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رونمایی از طرح جامع توسعه منطقه آزاد ماکو، بهره‌برداری از جاده کمربندی ماکو–بازرگان، راه اندازی مرکز مبادلات تجاری ایران ترکیه (ساری‌سو)، افتتاح پروژه‌های صنعتی نظیر نیروترانسفو صبا، کیان تجارت عظیم، و آراز صنعت باطری، بهره‌برداری از باغ پسته و گردو دشت زیدون با سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال، افتتاح هتل پنج ستاره ماوی و هتل چهار ستاره نوقلا و ده ها پروژه‌ ورزشی و اجتماعی در منطقه با بهره برداری از این پروژه ها برای ۱۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میشود.

در بخش پروژه‌های کلنگ‌زنی، ۲۰ طرح با مجموع اعتبار ۲۷۳۷۰ میلیارد ریال آغاز خواهند شد، از جمله تعریض محور شوط و احداث سایبان گیت‌های ورودی منطقه، احداث جایگاه سوخت‌رسانی فرودگاه ماکو، باززنده‌سازی شهر قدیم ماکو (قلعه قبان)، کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی آرتین رز ایرانیان با اعتبار ۳۱۵۰ میلیارد ریال، آغاز ساخت مجتمع گردشگری اقامتی با اعتبار ۱۴۵۵۰ میلیارد ریال، مجموعه‌های ورزشی، باشگاه سوارکاری و مجموعه آبی ائلمان

به گفته حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقاء خدمات عمومی و تقویت جایگاه منطقه آزاد ماکو به عنوان قطب لجستیک، گردشگری و صنعت شمال‌غرب کشور اجرا می‌شوند.