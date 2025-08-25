به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی هفته دولت به ریاست شاهین هاشمی، فرماندار ویژه این شهرستان، عصر امروز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست، برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت هفته دولت و معرفی اقدامات انجام‌شده به مردم تدوین شد.

هاشمی در این جلسه اظهار کرد: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای نمایش خدمات ادارات به مردم و تقویت ارتباط میان مسئولان و شهروندان است.

وی افزود: ۵۲ طرح عمرانی و فرهنگی در خرمشهر آماده بهره‌برداری است که از جمله آن‌ها می‌توان به ۱۱ طرح شاخص روستایی شامل ۱۳ هزار مترمکعب آسفالت معابر و احداث چهار واحد آموزشی اشاره کرد.

فرماندار خرمشهر با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف، از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما، عملکرد خود را به مردم معرفی کنند.

وی همچنین پیشنهاد داد ادارات در هفته دولت با ارائه تخفیف در خدمات، مشارکت بیشتری در خدمت‌رسانی به شهروندان داشته باشند.

