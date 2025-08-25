خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهره‌برداری از ۵۲ طرح عمرانی و فرهنگی در خرمشهر همزمان با هفته دولت

بهره‌برداری از ۵۲ طرح عمرانی و فرهنگی در خرمشهر همزمان با هفته دولت
کد خبر : 1677539
لینک کوتاه کپی شد.

خرمشهر در آستانه هفته دولت شاهد افتتاح ۵۲ طرح عمرانی و فرهنگی خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی هفته دولت به ریاست شاهین هاشمی، فرماندار ویژه این شهرستان، عصر امروز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست، برنامه‌های متنوعی برای گرامیداشت هفته دولت و معرفی اقدامات انجام‌شده به مردم تدوین شد.

هاشمی در این جلسه اظهار کرد: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای نمایش خدمات ادارات به مردم و تقویت ارتباط میان مسئولان و شهروندان است.

وی افزود: ۵۲ طرح عمرانی و فرهنگی در خرمشهر آماده بهره‌برداری است که از جمله آن‌ها می‌توان به ۱۱ طرح شاخص روستایی شامل ۱۳ هزار مترمکعب آسفالت معابر و احداث چهار واحد آموزشی اشاره کرد.

فرماندار خرمشهر با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف، از دستگاه‌های اجرایی خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما، عملکرد خود را به مردم معرفی کنند.

وی همچنین پیشنهاد داد ادارات در هفته دولت با ارائه تخفیف در خدمات، مشارکت بیشتری در خدمت‌رسانی به شهروندان داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور