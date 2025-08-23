خبرگزاری کار ایران
کاهش ۲۲ درصدی سرقت در آبادان

کد خبر : 1677010
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کاهش ۲۲ درصدی سرقت از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سرهنگ رمضان گوروئی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از همراهی مردم در این فرآیند سخت قدردانی کرد و گفت: امنیت یکی از مولفه‌های اصلی یک زندگی در اجتماع است و برای تحقق این مهم نیازمند همراهی مردم و رسانه‌ها هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به آمار مقابله با جرائم در پنج ماه ابتدایی سال جاری گفت: در این مدت آمار سرقت در شهرستان۲۲ درصد کاهش یافته است.

گوروئی افزود: در این مدت ۲۸ باند سرقت منهدم و ۴۵۰ سارق توسط پلیس دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی، به محاکم قضایی معرفی شدند.

او با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی در حیطه تیراندازی‌های غیرقانونی در مراسمات گفت: تا کنون ۴۲ نفر در ارتباط با تیراندازی در مراسمات، تیراندازی منجر به جرح و تیراندازی به اماکن دستگیر شده‌اند.

 

انتهای پیام/
