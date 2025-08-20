خبرگزاری کار ایران
توسعه زیرساخت‌های حیاتی در منطقه آزاد اروند؛ پیش‌شرط خلق ثروت پایدار

توسعه پایدار در مناطق آزاد بدون زیرساخت‌های کامل و کارآمد، عملاً دست‌نیافتنی است؛ موضوعی که این روزها در کانون راهبردهای مدیریتی منطقه آزاد اروند قرار گرفته است. دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با ترسیم نقشه راهی واقع‌بینانه، اولویت اصلی خود را تکمیل شبکه‌های حیاتی شامل آب، برق، گاز، راه، ارتباطات و خدمات شهری قرار داده و بر این باور است که تنها با چنین زیرساختی می‌توان ظرفیت‌های ژئوپلیتیک اروند را به موتور خلق ثروت پایدار برای کشور بدل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانزادی در گفت‌وگویی با تأکید بر جایگاه راهبردی این منطقه خاطرنشان کرد: اروند به‌دلیل دسترسی همزمان به مرز زمینی، آب‌های آزاد، بنادر و فرودگاه، یکی از گلوگاه‌های کلیدی کشور در تجارت خارجی است. اما او یادآور شد که این موقعیت ممتاز تنها زمانی به بالفعل خواهد رسید که زیرساخت‌ها متناسب با حجم تقاضای اقتصادی توسعه یابند.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند با نگاهی کلان به فلسفه وجودی مناطق آزاد تصریح کرد: «کارکرد این مناطق صرفاً رفع نیازهای یک استان یا منطقه نیست؛ بلکه باید به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی در سطح ملی ایفای نقش کنند. بدون زیرساخت، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد، ثروت تولید نمی‌شود و اشتغال پایدار نیز به دست نخواهد آمد.»

او با انتقاد از نگاه تقلیل‌گرایانه برخی نهادها نسبت به مأموریت‌های مناطق آزاد گفت: «اگر بخواهیم این مناطق در جایگاه واقعی خود عمل کنند، باید به آن‌ها اجازه داده شود نقش تسهیل‌گر در صادرات، واردات و جذب سرمایه را ایفا کنند.» به گفته خانزادی، سازمان برای پرهیز از موازی‌کاری و افزایش سرعت اقدامات عمرانی، بخشی از وظایف اجرایی خود را به فرمانداران آبادان و خرمشهر تفویض کرده تا تمرکز مدیریتی بر مأموریت‌های راهبردی باقی بماند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: «سیاست اصلی سازمان، ارتقای زیرساخت و کاهش فاصله اروند از استانداردهای جهانی مناطق آزاد است. این هدف تنها با هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط و تمرکز بر راهبرد مشترک محقق خواهد شد.»

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رویکرد جدید مدیریت اروند، نقطه عطفی در تغییر مسیر توسعه‌ای این منطقه است؛ زیرا برای نخستین بار به‌جای اقدامات مقطعی، راهبردی منسجم بر پایه تکمیل زیرساخت و خلق ثروت پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

 

