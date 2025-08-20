ماکو میزبان نشست رایزنان بازرگانی کشورهای همجوار
نشست رایزنان بازرگانی کشورهای همجوار با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مسئولان سازمان منطقه آزاد ماکو در این منطقه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو،در این نشست، محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جایگاه ویژه منطقه آزاد ماکو گفت: ماکو یک منطقه حساس و ژئوپولیتیک است که برای کشورهای همسایه اهمیت فراوانی دارد و این منطقه بهویژه در حوزه لجستیک میتواند نقش محوری در توسعه تجارت و ترانزیت ایفا کند.
وی افزود: برگزاری این نشستها فرصتی برای معرفی ظرفیتهای مناطق آزاد ایران، تقویت تعاملات بازرگانی با همسایگان و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف از جمله لجستیک، ترانزیت، گردشگری و صنایع مرتبط است.
حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در این نشست اظهار داشت: ماکو در گذشته بخشی از جاده ابریشم بوده و امروز میتواند به بزرگراه ابریشم تبدیل شود. او با بیان اینکه همه مناطق آزاد مشابه هم نیستند تاکید کرد که ماکو به دلیل موقعیت خاص خود ظرفیتهای بیبدیلی در حوزههای مختلف دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در منطقه گفت: محصورسازی منطقه آزاد ماکو به پایان رسیده و در صورت اجرای کامل حکمرانی مناطق آزاد بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی رفع خواهد شد. گروسی افزود: مرز یک فرصت بزرگ برای توسعه است و نباید آن را به تهدید تبدیل کرد و ماکو میتواند مرکز گردشگری، توریسم سلامت و قطب امنیت غذایی کشور باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتاری ماکو آماده بهرهبرداری است و این منطقه ظرفیت ایجاد شهر پوشاک، توسعه صنایع شیلات، دامپروری و گیاهان دارویی را نیز دارد. او تاکید کرد که امروز جنگ، جنگ کریدورهاست و ماکو در این حوزه جایگاهی بینظیر دارد.
وی تصریح کرد که چنانچه تنها پنج تا ۱۰ درصد از درآمد لجستیکی چین و کشورهای شرق آسیا از مسیر ایران و ماکو عبور کند، میتواند بیش از ۷۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.