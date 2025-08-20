به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان در یک برنامه کاری مشترک با هادی حق‌شناس استاندار گیلان؛ با مدیران صنعت هوایی کشور در خصوص سازوکارهای توسعه حوزه‌های کاری فرودگاه رشت که به محدوده منطقه آزاد انزلی ملحق شده به گفتگو پرداختند.

براین‌اساس دیدار و مذاکره با مدیران شرکت هواپیمایی کشوری، شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو، و مدیران هواپیمایی کیش و قشم ایر، مهم‌ترین جلساتی بود که در آنها مدیرکل فرودگاه‌های استان گیلان نیز حضور داشت.

بنابراین گزارش با عنایت به الحاق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به محدوده منطقه آزاد انزلی؛ اصلی‌ترین راهبرد مدیریت عالی این سازمان مبتنی بر فعال‌سازی بیش‌ازپیش ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی ناوبری مسافری، باری - تجاری و خدمات فنی - مهندسی در محدوده فرودگاهی قرار گرفته که با هم‌افزایی استاندار گیلان، مدیرکل فرودگاه‌ها و نمایندگان استان در دستور کار قرار دارد.

گفتی است؛ باتکیه‌بر مزایا و معافیت‌های قانونی منطقه آزاد انزلی و برنامه‌های در دست اقدام؛ امکان توسعه حوزه‌های متنوع صنعت هوانوردی در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت در قالب افزایش حضور ایرلاین‌های مسافری، توسعه ترانزیت کالاها در سطح کشورهای منطقه و بسترسازی برای گسترش و ارتقای خدمات فنی - مهندسی در زمینه‌های چون تعمیر و نگهداری هواپیما و... فراهم می‌شود، موضوعی که به‌عنوان یک اولویت کاری مشترک از سوی این سازمان در حال اجرا می‌باشد.

