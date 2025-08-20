بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از صنایع دانش بنیان مینسک

به گزارش ایلنا؛ شرکت «hero@ یکی از مجموعه‌های پیشرو در بخش فناوری بلاروس است که در زمینه تولید کیت‌های هوشمند در منطقه آزاد مینسک فعالیت می‌کند.

رضا مسرور در بازدید از بخش‌های مختلف صنایع های‌تک مینسک گفت: پیوند شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و بلاروس و همچنین آشنایی متقابل تجار دو کشور، وظیفه دستگاه‌ها و مسئولان دولتی است و اگر این اتفاق رقم بخورد شاهد جهش محسوسی در روابط دانش بنیان و فناورانه دو کشور در بخش اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.

