خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از صنایع دانش بنیان مینسک

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از صنایع دانش بنیان مینسک
کد خبر : 1676178
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه سفر رئیس جمهور به بلاروس، از صنایع های تک منطقه آزاد مینسک بازدید کرد.

به گزارش ایلنا؛ شرکت «hero@ یکی از مجموعه‌های پیشرو در بخش فناوری بلاروس است که در زمینه تولید کیت‌های هوشمند در منطقه آزاد مینسک فعالیت می‌کند.

رضا مسرور در بازدید از بخش‌های مختلف صنایع های‌تک مینسک گفت: پیوند شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و بلاروس و همچنین آشنایی متقابل تجار دو کشور، وظیفه دستگاه‌ها و مسئولان دولتی است و اگر این اتفاق رقم بخورد شاهد جهش محسوسی در روابط دانش بنیان و فناورانه دو کشور در بخش اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور