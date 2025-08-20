به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دوشنبه شب گذرگاه مرزی شلمچه میزبان مراسم اختتامیه خدمات‌رسانی اربعین حسینی بود. این مراسم با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان، مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات بی‌وقفه فعالان موکب‌های خدمات‌رسانی که در روزهای اربعین با میزبانی شایسته از زائران حسینی، جلوه‌ای از مهمان‌نوازی و خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشتند، تقدیر شد. موکب‌داران و خادمان با ارائه خدمات شبانه‌روزی، نقش مهمی در تسهیل سفر زائران به عتبات عالیات ایفا کردند.

استان خوزستان که به دلیل وجود موکب‌های متعدد و خدمات گسترده به زائران، به «پایتخت موکب‌ها» شهرت یافته، بار دیگر در ایام اربعین حسینی میزبان خیل عظیمی از زائران بود. این مراسم با سخنرانی مقامات و تجلیل از فعالان به پایان رسید و بر تداوم این سنت ارزشمند در سال‌های آتی تأکید شد.

