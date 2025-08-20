خبرگزاری کار ایران
ثبت بیش از ۱۰۹ هزار خدمات درمانی در ایام اربعین توسط اورژانس آبادان

ثبت بیش از ۱۰۹ هزار خدمات درمانی در ایام اربعین توسط اورژانس آبادان
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و رئیس ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اعلام پایان فعالیت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهید سلیمانی در مرز شلمچه اظهار داشت: در ایام اربعین حسینی، تعداد ۱۰۹ هزار و ۹۹۶ ویزیت و خدمات توسط فوریت‌های پزشکی آبادان به زائران ارائه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، یاسین افرا روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این مدت، پرسنل اورژانس به ۶۶۳ حادثه ترافیکی درون‌مرزی رسیدگی کردند که از این تعداد ۵۹۸ نفر به بیمارستان‌های تابعه اعزام و ۶۵ نفر در محل درمان شدند؛ متاسفانه هشت مصدوم نیز در صحنه جان باختند.

وی افزود: همچنین ۹۶ بیمار ترافیکی برون‌مرزی از کشور عراق در مرکز درمانی شهید سلیمانی شلمچه پذیرش شدند که ۷۱ نفر آنان برای ادامه درمان به بیمارستان‌های آبادان و خرمشهر انتقال یافتند و پنج نفر نیز به علت شدت جراحات فوت کردند.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی آبادان ادامه داد: در این مدت بیش از ۱۰۹ هزار و ۱۶۸ مورد غیرترافیکی شامل بیماری‌های حاد، مشکلات قلبی و تنفسی، افت فشار، دیابت و سایر موارد پزشکی پذیرش شد که یک‌هزار و ۳۰۳ نفر از آنان به بیمارستان‌ها اعزام شدند.

افرا گفت: تنها در ایام اربعین، هشت‌هزار و ۲۴۳ مورد گرمازدگی ثبت شده که هفت‌هزار و ۹۹۵ نفر آنان خدمات سرم‌تراپی دریافت کردند و ۲۴۸ نفر به بیمارستان‌های آبادان و خرمشهر منتقل شدند.

وی بیان کرد: در مجموع ایام اربعین، ۱۴ مورد فوتی به ثبت رسید که شامل هشت نفر در حوادث ترافیکی درون‌مرزی، پنج نفر ترافیکی برون‌مرزی و یک نفر غیرترافیکی بوده است.

مرکز بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی شهید حاج قاسم سلیمانی با امکاناتی نظیر اتاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه، CPR، داروخانه، واحد تریاژ و ۸۴ تخت بستری دائم و موقت، نخستین مرکز پذیرش بیماران در مرز شلمچه به شمار می‌رود.
گفتنی است شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.

 

