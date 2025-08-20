ثبت بیش از ۱۰۹ هزار خدمات درمانی در ایام اربعین توسط اورژانس آبادان
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و رئیس ستاد اربعین دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اعلام پایان فعالیت بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهید سلیمانی در مرز شلمچه اظهار داشت: در ایام اربعین حسینی، تعداد ۱۰۹ هزار و ۹۹۶ ویزیت و خدمات توسط فوریتهای پزشکی آبادان به زائران ارائه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، یاسین افرا روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این مدت، پرسنل اورژانس به ۶۶۳ حادثه ترافیکی درونمرزی رسیدگی کردند که از این تعداد ۵۹۸ نفر به بیمارستانهای تابعه اعزام و ۶۵ نفر در محل درمان شدند؛ متاسفانه هشت مصدوم نیز در صحنه جان باختند.
وی افزود: همچنین ۹۶ بیمار ترافیکی برونمرزی از کشور عراق در مرکز درمانی شهید سلیمانی شلمچه پذیرش شدند که ۷۱ نفر آنان برای ادامه درمان به بیمارستانهای آبادان و خرمشهر انتقال یافتند و پنج نفر نیز به علت شدت جراحات فوت کردند.
رییس اورژانس پیشبیمارستانی آبادان ادامه داد: در این مدت بیش از ۱۰۹ هزار و ۱۶۸ مورد غیرترافیکی شامل بیماریهای حاد، مشکلات قلبی و تنفسی، افت فشار، دیابت و سایر موارد پزشکی پذیرش شد که یکهزار و ۳۰۳ نفر از آنان به بیمارستانها اعزام شدند.
افرا گفت: تنها در ایام اربعین، هشتهزار و ۲۴۳ مورد گرمازدگی ثبت شده که هفتهزار و ۹۹۵ نفر آنان خدمات سرمتراپی دریافت کردند و ۲۴۸ نفر به بیمارستانهای آبادان و خرمشهر منتقل شدند.
وی بیان کرد: در مجموع ایام اربعین، ۱۴ مورد فوتی به ثبت رسید که شامل هشت نفر در حوادث ترافیکی درونمرزی، پنج نفر ترافیکی برونمرزی و یک نفر غیرترافیکی بوده است.
مرکز بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی شهید حاج قاسم سلیمانی با امکاناتی نظیر اتاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه، CPR، داروخانه، واحد تریاژ و ۸۴ تخت بستری دائم و موقت، نخستین مرکز پذیرش بیماران در مرز شلمچه به شمار میرود.
گفتنی است شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.