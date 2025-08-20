کاروان دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، سفیر عشق و خدمت در اربعین حسینی
در راستای تفاهمنامه اخیر دانشگاه امام رضا(ع) با دانشگاه دولتی بصره، کاروان «الی بیتالمقدس» متشکل از دانشجویان، اساتید و کارکنان، هم زمان با ایام اربعین حسینی و با هدف خدمترسانی به زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به مرز شلمچه اعزام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این کاروان معنوی، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه با بدرقه دکتر ابراهیم دانشیفر، سرپرست دانشگاه، از مشهد مقدس حرکت خود را، آغاز کرد.
پس از زیارت دستهجمعی حرم مطهر حضرت معصومه (س) در قم، اعضای کاروان در موکب مستقر در مرز شلمچه مستقر شدند و به ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی به زائران اربعین پرداختند. این اقدام، نمادی از ارادت عمیق خانواده دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) به ساحت سیدالشهدا(ع)،بود.
در طول این دوره، کاروان «الی بیتالمقدس»،با برگزاری برنامههای مذهبی و فعالیتهای تبلیغی، به سوالات فرهنگی زائران پاسخ داد و بیش از سه هزار بسته فرهنگی به یاد شهدای مظلوم غزه و ۱۲ روز مقاومت، توزیع کرد. اعضای کاروان با تمام توان و اخلاص، فضایی سرشار از محبت و آرامش را برای زوار فراهم آوردند تا خستگی سفر از تنشان، زدوده شود.
دیدار و گفت وگو با مسئولین دانشگاه بصره، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره و رایزن فرهنگی سفارت ایران در عراق از دیگر برنامههای این سفر ارزشمند بود که به تقویت روابط فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور کمک شایانی کرد.
پس از اتمام خدمترسانی در موکب شلمچه، کاروان عازم نجف اشرف شد و همراهان، به زیارت مرقد مطهر حضرت علی بن ابیطالب (ع)،مشرف شدند.
سپس، اعضای کاروان سفر عاشقی خود را،با پیادهروی در مسیر مشایه به سمت کربلا آغاز کردند.
پس از دو شبانهروز پیادهروی، کاروان به حرم مطهر اباعبدالله (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) رسید و به نیابت از شهدای اخیر جنگ تحمیلی، به زیارت پرداختند.
حسن ختام این سفر معنوی، زیارت مسجد جمکران در شهر قم بود. سرانجام، کاروان «الی بیتالمقدس»، پس از ۱۱ روز خدمترسانی و زیارت، با استقبال گرم مسئولین دانشگاه، به مشهد مقدس بازگشت.