آغاز پرواز مستقیم کیش-کرمانشاه-کیش؛
اتصال دو مقصد گردشگری و تاریخی ایران
در راستای توسعه شبکه پروازی و تسهیل دسترسی گردشگران و ساکنان، از ۵ شهریور ۱۴۰۴ مسیر پروازی کیش–کرمانشاه–کیش به برنامه پروازی فرودگاه بینالمللی کیش افزوده خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، این پروازها توسط هواپیمایی آوا در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام میشود.
مسافران و گردشگران میتوانند برای رزرو و خرید بلیت از طریق وبسایت رسمی شرکت هواپیمایی آوا و همچنین دفاتر معتبر خدمات مسافرتی اقدام کنند.