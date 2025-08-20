خبرگزاری کار ایران
آغاز پرواز مستقیم کیش-کرمانشاه-کیش؛

اتصال دو مقصد گردشگری و تاریخی ایران

در راستای توسعه شبکه پروازی و تسهیل دسترسی گردشگران و ساکنان، از ۵ شهریور ۱۴۰۴ مسیر پروازی کیش–کرمانشاه–کیش به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش افزوده خواهد شد.

به گزارش ایلنا به   نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این پروازها توسط هواپیمایی آوا در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام می‌شود.
مسافران و گردشگران می‌توانند برای رزرو و خرید بلیت از طریق وب‌سایت رسمی شرکت هواپیمایی آوا و همچنین دفاتر معتبر خدمات مسافرتی اقدام کنند.

 

