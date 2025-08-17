به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در متن حکم آمده است:

«با عنایت به ضرورت کنش‌گری هوشمندانه در عرصه پیچیده اجتماعی و رسانه‌ای، و به منظور تقویت توان تبیین، ارتقای کارآمدی سازمان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های نخبگانی و رسانه‌ای منطقه، استان و کشور، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو هم‌افزایی جمعی، با رویکردی مبتنی بر توسعه موزون و متوازن، در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف عالی سازمان موفق باشید.»

منطقه آزاد اروند به دلیل موقعیت راهبردی، تنوع جمعیتی و همجواری با کشورهای همسایه، با حجم بالایی از تعاملات و چالش‌های رسانه‌ای روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به پراکندگی پیام‌ها، ضرورت پاسخگویی سریع به افکار عمومی، مقابله با جریان‌های خبری غیررسمی و تقویت روایت بومی از دستاوردهای سازمان اشاره کرد. در چنین شرایطی، شورای اطلاع‌رسانی می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف، هم‌افزایی با رسانه‌های محلی و ملی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان منطقه‌ای، نقش مؤثری در شفاف‌سازی، اعتمادسازی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا کند.

شورای اطلاع‌رسانی در دوره جدید تمرکز ویژه‌ای بر تقویت دیپلماسی رسانه‌ای، تولید محتوای راهبردی و تخصصی، پاسخگویی شفاف به افکار عمومی، ارتباط با نخبگان و فعالان رسانه‌ای، و هماهنگی میان واحدهای سازمان خواهد داشت.

انتصاب کیوان لطفی با توجه به سوابق او در حوزه ارتباطات و رسانه، گامی مهم در انسجام‌بخشی و هدفمند کردن فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان است. وی هم‌اکنون مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان است و با حفظ سمت، ریاست شورای اطلاع‌رسانی را نیز بر عهده خواهد گرفت.

