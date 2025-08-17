به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، عملیات بهسازی و آسفالت ۱۰ معبر در کوی کارمندان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با مدت زمان اجرای دو ماه آغاز شد.

علی الیاسی، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند در مراسم کلنگ‌زنی این طرح گفت: سازمان منطقه آزاد اروند در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و به منظور ارتقای رفاه عمومی شهروندان، اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داده است.

به گفته مسئولان، اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر تسهیل در تردد و بهبود چهره شهری، تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه و افزایش ایمنی عبور و مرور دارد. کارشناسان شهری نیز معتقدند بهسازی معابر مسکونی موجب افزایش ارزش املاک، ارتقای کیفیت محیط زندگی و جلب اعتماد و رضایت ساکنان خواهد شد.

الیاسی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرا افزود: تلاش می‌کنیم این پروژه در زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسد تا شهروندان هرچه سریع‌تر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بهسازی معابر کوی کارمندان بخشی از مجموعه طرح‌های عمرانی منطقه آزاد اروند است که در ماه‌های آینده در دیگر نقاط شهری نیز ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/