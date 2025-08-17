خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم طرح‌های عمرانی؛ بهسازی معابر کوی کارمندان آغاز شد

تداوم طرح‌های عمرانی؛ بهسازی معابر کوی کارمندان آغاز شد
کد خبر : 1674529
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند، عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت معابر در کوی کارمندان آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، عملیات بهسازی و آسفالت ۱۰ معبر در کوی کارمندان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و با مدت زمان اجرای دو ماه آغاز شد.

علی الیاسی، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند در مراسم کلنگ‌زنی این طرح گفت: سازمان منطقه آزاد اروند در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و به منظور ارتقای رفاه عمومی شهروندان، اجرای این پروژه را در دستور کار قرار داده است.

به گفته مسئولان، اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر تسهیل در تردد و بهبود چهره شهری، تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه و افزایش ایمنی عبور و مرور دارد. کارشناسان شهری نیز معتقدند بهسازی معابر مسکونی موجب افزایش ارزش املاک، ارتقای کیفیت محیط زندگی و جلب اعتماد و رضایت ساکنان خواهد شد.

الیاسی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرا افزود: تلاش می‌کنیم این پروژه در زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسد تا شهروندان هرچه سریع‌تر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

بهسازی معابر کوی کارمندان بخشی از مجموعه طرح‌های عمرانی منطقه آزاد اروند است که در ماه‌های آینده در دیگر نقاط شهری نیز ادامه خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور