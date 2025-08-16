خبرگزاری کار ایران
عباس افروخته سرپرست آموزش و پرورش کیش شد
با حکم احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، عباس افروخته به‌عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس حکم صادره از سوی احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، عباس افروخته به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش منصوب شد.

در این حکم آمده است: «امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) و سیاست‌های رئیس‌جمهور محترم، ضمن تقویت روحیه وفاق ملی، با جلب مشارکت، همکاری و همفکری فرهنگیان گرانقدر به‌ویژه معلمان، کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران عرصۀ تعلیم و تربیت و نیز مسؤولان استانی، در تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش و اجرای تکالیف قانون برنامۀ هفتم پیشرفت کشور با شعار برای ایران، برای مدرسه موفق و مؤید باشید.»

افروخته دانش‌آموخته رشته مدیریت آموزشی است و پیش از این، سابقۀ چهار سال مدیریت مدارس خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عمان و امارات متحده عربی و همچنین ریاست آموزش و پرورش شهرستان زرقان در استان فارس را در کارنامه خود دارد.

 

