خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برپایی موکب و پذیرایی از جاماندگان اربعین حسینی در ارس؛

پخت و توزیع سه هزار غذای نذری در روز اربعین حسینی

پخت و توزیع سه هزار غذای نذری در روز اربعین حسینی
کد خبر : 1674085
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با اربعین حسینی (ع) و برگزاری همایش جاماندگان اربعین حسینی در منطقه آزاد ارس، سفره احسان اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد جامع جلفا گسترده شد و سه هزار غذای نذری تهیه و توزیع شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ همزمان با اربعین حسینی (ع) و برگزاری همایش جاماندگان اربعین حسینی در این منطقه، سفره احسان اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد جامع جلفا گسترده شد و سه هزار غذای نذری تهیه و توزیع شد. 

این سفره پربرکت که جلوه‌ای از همبستگی و ارادت ارسوندان به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت با مشارکت اصناف، بازاریان و فعالین اقتصادی ارس و نیز پرسنل گمرک سازمان منطقه آزاد ارس برای عزاداران دایر گردید و سه هزار پرس غذای نذری پخت و توزیع شد. 

همچنین در طول مسیر پیاده‌روی همایش جاماندگان اربعین حسینی نیز موکب‌هایی توسط سازمان منطقه آزاد ارس، اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی منطقه برپا شده بود که با ارائه خدمات پذیرایی از عزاداران حسینی استقبال کردند.

پخت و توزیع سه هزار غذای نذری در روز اربعین حسینی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور