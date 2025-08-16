برپایی موکب و پذیرایی از جاماندگان اربعین حسینی در ارس؛
پخت و توزیع سه هزار غذای نذری در روز اربعین حسینی
همزمان با اربعین حسینی (ع) و برگزاری همایش جاماندگان اربعین حسینی در منطقه آزاد ارس، سفره احسان اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد جامع جلفا گسترده شد و سه هزار غذای نذری تهیه و توزیع شد.
این سفره پربرکت که جلوهای از همبستگی و ارادت ارسوندان به اهل بیت (ع) را به نمایش گذاشت با مشارکت اصناف، بازاریان و فعالین اقتصادی ارس و نیز پرسنل گمرک سازمان منطقه آزاد ارس برای عزاداران دایر گردید و سه هزار پرس غذای نذری پخت و توزیع شد.
همچنین در طول مسیر پیادهروی همایش جاماندگان اربعین حسینی نیز موکبهایی توسط سازمان منطقه آزاد ارس، اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی منطقه برپا شده بود که با ارائه خدمات پذیرایی از عزاداران حسینی استقبال کردند.