در راستای غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان؛
طرح صبا در منطقه آزاد ارس آغاز شد
افتتاحیه «طرح صبا ۶» که با هدف غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان طراحی شده است در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از آغاز طرح تابستانی صبا در این منطقه خبر داد و با اشاره به اهمیت برنامهریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان گفت: طرح صبا با رویکرد افزایش مهارتهای آموزشی، تربیتی، تفریحی و سرگرمی زمینهساز رشد توانمندیهای جوانان و نوجوانان است.
محمد مسعودینیا افزود: تجربه موفق اجرای این طرح در سالهای گذشته و همچنین استقبال گسترده اقشار مختلف مردم و خانوادهها از این طرح بیانگر اهمیت و نقش مهم برنامههای آموزشی و اجتماعی و هنری در ارتقای کیفی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در دستیابی به یک جامعهی شاد، پویا و مطلوب خواهد بود.
مسعودینیا با تأکید بر ضرورت فراهمآوردن اوقات فراغتی سالم برای کودکان و نوجوانان در فصل تابستان خاطرنشان کرد: طرح صبا بهعنوان یکی از برنامههای پیشرو در حوزه اوقات فراغت، هر ساله با استقبال چشمگیر خانوادهها روبهرو میشود و امسال نیز با تنوع بیشتر و محوریت مهارتآموزی، میزبان نوجوانان و جوانان علاقهمند خواهد بود. این برنامهها به گونهای طراحی شدهاند که پاسخگوی نیازها و علایق مختلف کودکان و نوجوانان منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا باشند.
لازم به توضیح است؛ در این دوره از طرح صبا بیش از ۲۰ فعالیت متنوع در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی پیشبینی شده است که برخی از آنها شامل کارگاههای نقاشی، خوشنویسی، سفالگری، قصهگویی، نجوم، بازیگری، مجریگری، طراحی، ایدیتوری، تایپ، طراحی سایت، آموزش ابزارهای هوش مصنوعی، چرمدوزی، بادکنکآرایی، مجسمهسازی، نقاشی روی سفال، آشپزی، مدیریت رسانه در خانواده، منجمی و گویندگی میشود که از بیست مرداد آغاز شده و تا پایان شهریور در محل آمفی تئاتر پردیس ارس دانشگاه تهران برگزار میشود.