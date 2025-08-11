ارتباط زنده تلویزیونی از مرز بازرگان همزمان با ورود زائران خارجی اربعین

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این برنامه که به همت موکب رسانه‌ای «سیمای آذربایجان» از ۱۵ تا ۲۰ مردادماه اجرا شد، در چندین نوبت صبح و عصر از شبکه استانی آذربایجان غربی، شبکه خبر و برخی دیگر از شبکه‌های ملی پخش شد.

در این ارتباط‌های زنده، تصاویر و گزارش‌هایی از تردد زائران اربعین و خدمات‌رسانی موکب‌های مستقر در مرز بازرگان به نمایش درآمد و همچنین گفت‌وگو با مسئولان موکب‌ها، مدیران منطقه آزاد ماکو، گمرک و گزارش‌های مردمی انجام گرفت.

پایانه مرزی بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های بین‌المللی کشور، در ایام اربعین حسینی میزبان شمار زیادی از زائران خارجی است که از طریق این مرز وارد ایران شده و به سمت عتبات عالیات عزیمت می‌کنند.

