ارتباط زنده تلویزیونی از مرز بازرگان همزمان با ورود زائران خارجی اربعین
همزمان با ورود زائران خارجی پیادهروی اربعین ۱۴۰۴ از کشورهای همسایه و اروپا به کشور، با همکاری روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو و صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، ارتباط زنده تلویزیونی از پایانه مرزی بازرگان به مدت ۵ روز برقرار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این برنامه که به همت موکب رسانهای «سیمای آذربایجان» از ۱۵ تا ۲۰ مردادماه اجرا شد، در چندین نوبت صبح و عصر از شبکه استانی آذربایجان غربی، شبکه خبر و برخی دیگر از شبکههای ملی پخش شد.
در این ارتباطهای زنده، تصاویر و گزارشهایی از تردد زائران اربعین و خدماترسانی موکبهای مستقر در مرز بازرگان به نمایش درآمد و همچنین گفتوگو با مسئولان موکبها، مدیران منطقه آزاد ماکو، گمرک و گزارشهای مردمی انجام گرفت.
پایانه مرزی بازرگان به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای بینالمللی کشور، در ایام اربعین حسینی میزبان شمار زیادی از زائران خارجی است که از طریق این مرز وارد ایران شده و به سمت عتبات عالیات عزیمت میکنند.