استفاده از گذرنامه دیگران در مرزها پیگرد قانونی دارد

فرمانده کل انتظامی کشور (فراجا) اعلام کرد: هرگونه استفاده از گذرنامه متعلق به فرد دیگر در مرزها، به‌سرعت شناسایی شده و از خروج فرد جلوگیری می‌شود. وی تأکید کرد که تحویل گذرنامه شخصی به دیگران تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سردار رادان افزود: روند صدور گذرنامه اربعین و گذرنامه‌های بین‌المللی بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

بر اساس آمار رسمی، تاکنون بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرزهای شش‌گانه کشور برای حضور در آیین اربعین حسینی وارد عراق شده‌اند و بیش از ۸۰۰ هزار نفر نیز بازگشته‌اند. با نزدیک‌شدن به روز اربعین، تردد خروجی و ورودی زائران تقریباً برابر شده و عبور از مرز در کمتر از چهار ثانیه انجام می‌شود.

مرز شلمچه پس از مرز مهران، دومین گذرگاه پرتردد زائران اربعین است. استان خوزستان دو گذرگاه بین‌المللی شلمچه و چذابه را در خود جای داده که هر ساله، به‌ویژه در ایام اربعین، میلیون‌ها زائر از طریق آن‌ها راهی عتبات عالیات در عراق می‌شوند.

 

