گامی نو در ارتباطات اربعینی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، کیوان لطفی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین در مناسبت‌های ملی و مذهبی، گفت: این پخش زنده از طریق وب‌سایت سازمان منطقه آزاد اروند و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دسترس خواهد بود و پلتفرم‌های معتبر داخلی و بین‌المللی همچون آپارات، خبرگزاری حوزه، شبکه جهانی الاهواز و مجموعه‌ای از رسانه‌های همکار، هم‌زمان و فعال از این جریان خبری بهره می‌گیرند.

وی افزود: به‌کارگیری فناوری‌های روز پخش زنده اینترنتی، امکان انتقال سریع، باکیفیت و لحظه‌به‌لحظه اخبار و تصاویر را از قلب مرز شلمچه فراهم کرده و نقشی محوری در ارتقاء کیفیت اطلاع‌رسانی، تسهیل خدمات‌رسانی به زائران و تقویت امنیت و هماهنگی منطقه‌ای ایفا می‌کند.

لطفی با تأکید بر نگاه توسعه‌ای این اقدام گفت: این پروژه، بخشی از برنامه‌های راهبردی ستاد اربعین و منطقه آزاد اروند است که نه تنها در خدمت پوشش رویداد اربعین قرار دارد، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای موفق از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و رسانه‌ای در مناطق مرزی کشور قابل الگوبرداری است. هدف ما آن است که این تجربه در سایر گذرگاه‌های مرزی نیز عملیاتی شود تا کشور از یک شبکه رسانه‌ای مرزی پویا و کارآمد برخوردار شود.

