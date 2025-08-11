پخش زنده گسترده تلویزیون اینترنتی از مرز شلمچه؛
گامی نو در ارتباطات اربعینی
سخنگوی ستاد اربعین منطقه آزاد اروند از آغاز پخش زنده گسترده تلویزیون اینترنتی از مرز شلمچه، با بهرهگیری از بسترهای متعدد ارتباطی و رسانهای، بهمنظور پوشش جامع رویدادهای اربعین و ایجاد پل ارتباطی مؤثر با زائران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، کیوان لطفی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت رسانههای نوین در مناسبتهای ملی و مذهبی، گفت: این پخش زنده از طریق وبسایت سازمان منطقه آزاد اروند و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دسترس خواهد بود و پلتفرمهای معتبر داخلی و بینالمللی همچون آپارات، خبرگزاری حوزه، شبکه جهانی الاهواز و مجموعهای از رسانههای همکار، همزمان و فعال از این جریان خبری بهره میگیرند.
وی افزود: بهکارگیری فناوریهای روز پخش زنده اینترنتی، امکان انتقال سریع، باکیفیت و لحظهبهلحظه اخبار و تصاویر را از قلب مرز شلمچه فراهم کرده و نقشی محوری در ارتقاء کیفیت اطلاعرسانی، تسهیل خدماترسانی به زائران و تقویت امنیت و هماهنگی منطقهای ایفا میکند.
لطفی با تأکید بر نگاه توسعهای این اقدام گفت: این پروژه، بخشی از برنامههای راهبردی ستاد اربعین و منطقه آزاد اروند است که نه تنها در خدمت پوشش رویداد اربعین قرار دارد، بلکه بهعنوان نمونهای موفق از توسعه زیرساختهای ارتباطی و رسانهای در مناطق مرزی کشور قابل الگوبرداری است. هدف ما آن است که این تجربه در سایر گذرگاههای مرزی نیز عملیاتی شود تا کشور از یک شبکه رسانهای مرزی پویا و کارآمد برخوردار شود.