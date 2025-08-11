آئین اجتماعی اربعین، تبلوری از فرهنگ و تاریخ تشیع
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، آئین اجتماعی اربعین را تبلوری از فرهنگ و تاریخ تشیع و گامی در جهت فرهنگ سازی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم پور گفت: این سازمان امسال بخشی از منابع داخلی را برای زیرساختهای اربعین در مرز شلمچه اختصاص داد که این مبلغ، رشد قابلتوجهی نسبت به سال گذشته داشت.
این مسئول فرهنگی در خصوص فعالیتهای سازمان منطقه آزاد اروند در اربعین ۱۴۰۴، اظهار داشت: انجام اقدامات زیرساختی، فرهنگی و خدماتی نظیر نصب سایهبان دو هکتاری در صحن امام رضا(ع)؛ ایجاد فضایی برای استقرار موکب فرهنگ و هنر . برپایی غرفههای متنوع شامل: کتابخانههای عمومی خوزستان، جهاد تبیین، مهدی یاران، سهشنبههای مهدوی، قرآن و عترت فاطمیه، یادگاران شهدا، بسیج شهدای اروند، بنیاد مهدویت خرمشهر، عفاف و حجاب و … از جمله خدمات ارائه شده توسط این سازمان بوده است.
نقش این سازمان در رفاه حال زائرین اباعبدالله الحسین(ع) را مهم ارزیابی کرد و اذعان داشت: موکبها، پایگاههای اورژانس و هلالاحمر، قرارگاه رسانهای و برپایی «موکب فرهنگ و هنر تنها گوشه ای از اقدامات انجام گرفته توسط سازمان منطقه آزاد اروند طی ایام اربعین است.
سالمپور بر نقش فرهنگی تجمع اربعین حسینی تأکید کرد و افزود: ستاد اربعین منطقه آزاد اروند با صدور مجوز تردد برای مواکب و عوامل اجرایی، کارت ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه، ارسال پیامک خوشامدگویی به زائران در بدو ورود و تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات، تلاش دارد رسالت فرهنگی خود را در این تجمع عظیم جهان تشیع به جای آورد.
خدمات ویژه به کودکان با راهاندازی حسینیه کودک همراه با برنامه مذهبی و مداحیهای ویژه خردسالان را یک اقدام نوین دانست و اذعان داشت: راهاندازی سامانه پاسخ اربعین و اپلیکیشن«زائریاب» برای تسهیل ارتباط و اطلاعرسانی سریع به زائران در کنار برنامههای فرهنگی جانبی نظیر برگزاری محافل انس با قرآن (با حضور قاریان بینالمللی)، مداحی، روایتگری دفاع مقدس، حضور خانوادههای معظم شهدا، گروههای سرود، تعزیه، نمایشهای آئینی، شعرخوانی، اقامه نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و دیگر مراسم مذهبی همگی در زمینه ارتقای فرهنگی این مراسم طراحی شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، با تأکید بر آمادگی کامل در مرز شلمچه ابراز امیدواری کرد تا میزبانی شایسته، هماهنگ و با کیفیت برای زائران اربعین حسینی باشیم و خاطرنشان کرد: امکانات رفاهی و رسانهای، پهن کردن ۲۰۰ تخته فرش متبرک از حرم امام رضا(ع) برای استراحت زائران، راهاندازی قرارگاه رسانهای – خبری برای پوشش ۲۴ ساعته مراسم از طریق رسانهها و پلتفرمها و دعوت از مستندسازان برای ثبت این رویداد عظیم، همه میتواند مباحث اخلاقی شیعه را به دنیا صادر کند.