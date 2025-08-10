حرکت قطار ریلباس ویژه زائران اربعین
غلامحسین بلدی، مدیرکل راهآهن جنوب، از جابهجایی ۱۰۵ هزار زائر اربعین حسینی از طریق خط ریلی اهواز-خرمشهر تا نقطه صفر مرزی شلمچه در این مدت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، به نقل از خبرگزاری آنا، بر اساس اعلام وی، تاکنون ۹ هزار زائر اربعین از اهواز به خرمشهر منتقل شدهاند. همچنین، ۶۸ رام قطار ریلباس در این مدت، ۲۰ هزار زائر را از خرمشهر تا شلمچه جابهجا کردهاند.
قطارهای فوقالعادهای نیز از مبادی مختلف کشور به مقصد خرمشهر و شلمچه پیشبینی شده است تا خدمات بهینهای به زائران ارائه شود.