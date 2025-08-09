آغاز صدور پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، رضا مسرور با اشاره به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۳ هیئت وزیران گفت: بر اساس این مصوبه، خودروهایی که پیش از ابلاغ آیین‌نامه و با عمر کمتر از پنج سال وارد مناطق آزاد کشور شده‌اند و دارای پلاک این مناطق هستند، می‌توانند با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی مصوب و سایر هزینه‌های قانونی، از طریق ثبت آماری، نسبت به دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی اقدام کنند.

مسرور یادآور شد: واردات خودرو به مقصد مناطق آزاد از خارج کشور از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۳ ممنوع بوده است، اما دولت با هدف ارتقای رفاه عمومی در مناطق مرزی و آزاد، شرایط تازه‌ای برای استفاده بهینه از خودروهای موجود در این مناطق فراهم کرده است.

وی افزود: این امکان جدید علاوه بر افزایش رضایت عمومی، منجر به افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی، بهبود ناوگان خودرویی، ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات نیز خواهد شد و از سوی دیگر، از خروج مجدد ارز جلوگیری می‌کند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در پایان تأکید کرد: این سیاست در راستای حمایت از ساکنان مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و تحقق توسعه پایدار مناطق مرزی اجرا می‌شود.