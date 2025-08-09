خبرگزاری کار ایران
آغاز عملیات اجرایی پل عظیم کندی و تعریض جاده تا سه‌راه شوط

عملیات اجرایی پل عظیم کندی و تعریض جاده تا سه‌ راه شوط با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و در راستای یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این  سازمان، روز شنبه در گفت‌وگویی اظهار کرد: عملیات اجرایی پل عظیم کندی و تعریض جاده تا سه‌راه شوط توسط این سازمان آغاز شده است و این اقدام، پاسخی به یکی از مطالبات مهم و دیرینه مردم منطقه به شمار می‌رود.

آرش صادقیان افزود: این پروژه یکی از وعده‌های حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، به مردم بود که بر تسریع در آغاز عملیات آن تأکید داشت.

صادقیان با اشاره به مشخصات فنی طرح گفت: این پروژه به طول یک هزار و ۳۰۰ متر و با عرض تمام‌شده ۲۳.۵ متر همراه با رفیوژ میانی اجرا می‌شود. در بخش روسازی نیز لایه توپکا به ضخامت ۶ سانتی‌متر، لایه بیندر ۷ سانتی‌متر و لایه‌های زیرسازی به ضخامت ۴۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: اجرای رفیوژ و جدول‌گذاری میانی برای کل مسیر ۷ کیلومتری انجام خواهد شد و تعریض باقی‌مانده مسیر، علاوه بر افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات، نقش مهمی در تسهیل ارتباطات جاده‌ای، رونق حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

وی با تأکید بر توجه ویژه مدیرعامل سازمان به این پروژه گفت: این طرح با ظرفیت و توان مهندسی مهندسین مشاور و توسط پیمانکاری بنیاد مسکن استان و در چارچوب استانداردهای روز اجرا می‌شود و امید است با تکمیل آن، رضایت مردم و بهره‌برداران جاده به طور کامل جلب شود.

پل عظیم کندی و جاده ارتباطی سه‌راه شوط، از محورهای مهم و پرتردد منطقه آزاد ماکو محسوب می‌شود که تکمیل آن علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش زمان سفر، نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل و ارتباطات بین‌منطقه‌ای خواهد داشت. این پروژه یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه طی سال‌های اخیر بوده است.

