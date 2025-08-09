به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، رضا مسرور با اشاره به ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب سال 1403 هیئت وزیران، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، خودروهایی که پیش از ابلاغ آیین‌نامه یادشده و با عمر کمتر از پنج سال وارد مناطق آزاد کشور شده‌اند و دارای پلاک این مناطق هستند، می‌توانند با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی مصوب و سایر هزینه‌های قانونی، از طریق ثبت آماری نسبت به دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی اقدام کنند.

مســرور یادآور شد: واردات خودرو به مقصد مناطق آزاد از خارج کشور از سال 1397 تا پایان سال 1403 ممنوع بوده است، اما با هدف ارتقای رفاه عمومی در مناطق مرزی که مناطق آزاد در محدوده آنها قرار دارند، دولت شرایط جدیدی را برای استفاده بهینه از خودروهای موجود در این مناطق فراهم کرده است.

وی افزود: امکان دریافت پلاک ملی برای این خودروها، نه تنها موجب افزایش رضایت عمومی خواهد شد، بلکه به دولت نیز در افزایش درآمدهای گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های مرتبط با شماره‌گذاری کمک می‌کند. همچنین این سیاست می‌تواند منجر به تنظیم بازار خودرو، افزایش رقابت، بهبود کیفیت ناوگان خودرویی، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تاکید کرد: از جمله اهداف کلان اجرای این مصوبه، می‌توان به جلوگیری از خروج مجدد ارز، ارتقای رضایت عمومی، افزایش رفاه اجتماعی، حمایت از ساکنان مناطق آزاد و به‌کارگیری ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور اشاره کرد که همگی در مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی و آزاد کشور حائز اهمیت هستند.

