مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در کیش برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با حضور سخنگوی دولت، مدیرعامل و معاونان سازمان و جمعی از فعالان رسانه‌ای جزیره برگزار گردید. در این آیین، اعلام اجرای بیمه تکمیلی خبرنگاران و اصحاب رسانه که از وعده‌های سازمان منطقه آزاد کیش بود، با استقبال گرم حاضران روبرو شد.

در ادامه، از سامانه «چشم جزیره» به نشانی cheshm.kish.ir رونمایی شد. این سامانه که مبتنی بر فناوری روز دنیا طراحی شده، با هدف ثبت و گزارش مشکلات کیشوندان و گردشگران، زمینه رفع سریع مسائل مردمی در سطح جزیره را فراهم می‌کند.

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم با قدردانی ویژه از تلاش‌ها و همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، رسانه‌ها را یاران حقیقی سازمان در مسیر توسعه کیش خواند و گفت: «خبرنگاران همواره با اطلاع‌رسانی دقیق و نقد منصفانه، ضمن معرفی مطلوب ظرفیت‌های جزیره، به سازمان در اصلاح کاستی‌ها و ارتقای جایگاه کیش کمک می‌کنند.»

وی با تأکید بر اهمیت معرفی صحیح ظرفیت‌ها و نقش خبرنگاران در معرفی برند کیش در داخل و خارج کشور افزود: «خبرنگاران کیش، با وجود تمام دشواری‌ها و فشارها، به‌ویژه زنان خبرنگار که مسئولیت سنگین‌تری دارند، هرگز از رسالت حرفه‌ای و اخلاقی خود کوتاه نیامده‌اند و همواره در آگاهی‌بخشی و روایت توسعه و پیشرفت جزیره پیشگام بوده‌اند.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم را نشانه توجه ویژه دولت به جامعه رسانه‌ای جزیره دانست و از نقش کلیدی خبرنگاران در شفافیت، توسعه و ارتقای جایگاه کیش قدردانی کرد.

کبیری با تأکید بر وظیفه سازمان در حمایت ساختاری و کاهش فشارهای اقتصادی بر خبرنگاران، به‌ویژه طبقه متوسط، اظهار داشت: «اجرای بیمه تکمیلی خبرنگاران و اصحاب رسانه، یکی از وعده‌های جدی سازمان بود که عملیاتی شد و موضوع تأمین مسکن خبرنگاران نیز با جدیت تا سال آینده دنبال خواهد شد. همچنین برای ارتقای فضای حرفه‌ای خبرنگاران، ایجاد فضای کار اشتراکی و استودیوی مناسب در دستور کار قرار گرفته است.»

وی با اشاره به هنر خبرنگاران در انتقال نقدهای سازنده، اصلاح سریع مشکلات و ساختن تصویری واقعی و مثبت از جزیره، افزود: «خبرنگاران همواره مسئولان را نسبت به وظایفشان آگاه کرده و روند توسعه کیش را تسریع بخشیده‌اند. حمایت و تقدیر از تلاش‌های آنان، وظیفه همیشگی مدیران و مسئولان است.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با استقبال از پیشنهادات خبرنگاران برای همکاری‌های مشورتی و تخصصی، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فعالان رسانه‌ای جزیره تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همکاری‌ها، زمینه رشد حرفه‌ای و ارتقای معیشت اصحاب رسانه بیش از پیش فراهم شود.

در پایان مراسم، وی با آرزوی توفیق برای خدمت به جامعه رسانه‌ای جزیره، ابراز امیدواری کرد که مسیر توسعه کیش با همدلی، شفافیت و بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی هموارتر گردد.