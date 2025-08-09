از شلمچه تا کربلا؛ زنجیره امداد و همدلی برای زائران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پیرحسین کولیوند با اشاره به همکاری گسترده نهادهای ایرانی و عراقی گفت: «در عراق، با هماهنگی وزارت بهداشت، حشدالشعبی، هلال‌احمر، موکب‌های مردمی و عتبات مقدسه، حدود هشت هزار و ۲۰۰ پزشک، پرستار و امدادگر داوطلب مشغول خدمت هستند که یک‌هزار و ۸۰۰ نفر از آنان در قالب طرح طبیب‌الدوار فعالیت می‌کنند.»

به گفته او، ۲۰۰ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس و خودروی نجات نیز به عراق اعزام شده و دارو و تجهیزات مراکز درمانی و موکب‌های مردمی توسط جمعیت هلال‌احمر تأمین می‌شود.

کولیوند افزود: «تا این لحظه گزارشی از بروز بیماری‌های شایع یا واگیردار در عراق ثبت نشده و کنترل بهداشت عمومی، پخت و توزیع غذا و مدیریت بیماری‌های احتمالی با همکاری وزارت بهداشت عراق ادامه دارد.» او تأکید کرد که در صورت نیاز، بیماران یا مصدومان برای ادامه درمان به ایران منتقل خواهند شد.

همچنین به گفته وی، دو فروند هواپیمای بیمارستانی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و چند فروند بالگرد امدادی در مرزهای غربی برای انتقال سریع بیماران مستقر شده‌اند. حدود ۷۰ هزار نیروی هلال‌احمر نیز در مرزهای شرقی، غربی و مسیرهای مواصلاتی حضور دارند.

از جمله نوآوری‌های اربعین امسال، بهره‌گیری از سامانه ۴۰۳۰ برای مشاوره رایگان پزشکی و طراحی سامانه‌ای برای ثبت نسخه و داروهای زائران است تا در صورت نیاز، اطلاعات دارویی آن‌ها به‌سرعت در مراکز درمانی در دسترس باشد. خدمات پزشکی از راه دور نیز برای نخستین‌بار در این ایام ارائه شده است.

