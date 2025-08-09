خبرگزاری کار ایران
امام جمعه خرمشهر:

۲۳۰ موکب در مسیر طریق الولایه خرمشهر برپا شده‌اند

امام‌جمعه خرمشهر با اشاره به نقش راهبردی نهاد امامت جمعه در ساماندهی مواکب و خدمات فرهنگی در مسیر شلمچه، گفت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته مردم خرمشهر با افتخار در خدمت زائران اربعین حسینی هستند و این خدمت را مدال زرینی از جانب حضرت سیدالشهدا (ع) می‌دانند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، حجت‌الاسلام محمدجواد عادل‌پور، امام‌جمعه خرمشهر، در گفت‌وگویی با خبرنگاران اظهار کرد: مردم مؤمن و انقلابی خرمشهر، نهاد امامت جمعه، و دیگر نهادها و تشکل‌های مردمی همچون سال‌های گذشته، در خدمت زائران امام حسین علیه‌السلام در مسیر شلمچه و سطح شهر هستند.

وی افزود: نهاد امامت جمعه موکب‌داری مستقیم ندارد، اما نقش راهبری و هدایت کلی مواکب شهرستان خرمشهر و موکب‌های اعزامی از سایر استان‌ها را برعهده دارد. این راهبری در قالب حضور فعال امام جمعه در ستاد اربعین شهرستان، منطقه آزاد و استان صورت می‌گیرد و مشارکتی جدی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارد.

خطیب جمعه خرمشهر تصریح کرد: نهاد امامت جمعه علاوه بر نظارت عمومی بر روند خدمات‌رسانی، در صورت بروز ضعف و مشکل، موضوعات را به مسئولین مربوطه و کمیته‌های اجرایی منتقل می‌کند. همچنین نقاط قوت احصا شده و با تشویق و تبیین به تقویت آن‌ها کمک می‌شود.

حجت‌الاسلام عادل‌پور گفت: امام جمعه از زمان استقرار مواکب تا پایان جمع‌آوری، روزانه از مواکب بازدید دارد و در بخش فرهنگی نیز حضور مستقیم دارد. نظارت بر فعالیت موکب‌های فرهنگی و پیشنهاد طرح‌ها از جمله وظایف نهاد امامت جمعه است.

وی با اشاره به ابتکارات فرهنگی، بیان کرد: یکی از اقدامات شاخص در مرز شلمچه، راه‌اندازی موکب فرهنگی–هنری با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند است که با مشارکت هنرمندان، هیئت‌های مذهبی و مؤسسات فرهنگی شهرستان‌های خرمشهر و آبادان، فضای متنوع و مؤثری برای زائران فراهم کرده است. این موکب به عنوان موفق‌ترین موکب فرهنگی کشور معرفی شده است.

عادل‌پور با اشاره به اهمیت اقامه نماز جماعت در مواکب، خاطرنشان کرد: برگزاری نماز جماعت در نقاط مختلف با حضور امام جمعه و دیگر روحانیون از اولویت‌های فرهنگی ستاد اربعین خرمشهر است. همچنین قرائت زیارت عاشورا و توزیع بسته‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه‌های جاری در مواکب است.

وی در پایان عنوان کرد: امسال در مسیر طریق‌الولایه خرمشهر بیش از ۲۳۰ موکب برپا شده‌اند که عمدتاً خدمات پذیرایی، فرهنگی و مذهبی به زائران ارائه می‌دهند. نقش نظارتی و راهبری نهایی بر عهده نماینده ولی فقیه در استان خوزستان است و هماهنگی و انسجام کلی فعالیت‌ها تحت هدایت نهاد امامت جمعه انجام می‌شود.

 

