ورود سخنگوی دولت چهاردهم به جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف حضور در نشست فعالان اقتصادی، فرهنگی و اصحاب رسانه و همچنین بازدید از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و گردشگری، وارد جزیره کیش شده است.

در جریان این سفر، سخنگوی دولت چهاردهم ضمن حضور در نشست‌های تخصصی و دیدار با فعالان اقتصادی، فرهنگی و اصحاب رسانه، از طرح‌ها و پروژه‌های شاخص جزیره بازدید خواهد کرد تا از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای کیش قرار گیرد.

این سفر در راستای تقویت ارتباط دولت با بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای جزیره و حمایت از روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و گردشگری انجام می‌شود.