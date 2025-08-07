خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود سخنگوی دولت چهاردهم به جزیره کیش

ورود سخنگوی دولت چهاردهم به جزیره کیش
کد خبر : 1671135
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت چهاردهم، برای بازدید از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و گردشگری و دیدار با فعالان اقتصادی، فرهنگی و اصحاب رسانه وارد جزیره کیش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف حضور در نشست فعالان اقتصادی، فرهنگی و اصحاب رسانه و همچنین بازدید از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و گردشگری، وارد جزیره کیش شده است.

در جریان این سفر، سخنگوی دولت چهاردهم ضمن حضور در نشست‌های تخصصی و دیدار با فعالان اقتصادی، فرهنگی و اصحاب رسانه، از طرح‌ها و پروژه‌های شاخص جزیره بازدید خواهد کرد تا از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای کیش قرار گیرد.

این سفر در راستای تقویت ارتباط دولت با بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای جزیره و حمایت از روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و گردشگری انجام می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور