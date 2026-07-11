تجمع بازنشستگان مخابرات اصفهان/ تعهدات قانونی بر زمین ماند
بازنشستگان شرکت مخابرات اصفهان در اعتراض به بلاتکلیفی مطالبات، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در استان اصفهان، روز شنبه ۲۰ تیرماه، با برپایی تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری، به عملکرد مدیران شرکت مخابرات و وضعیت رفاهی موجود در این مجموعه اعتراض کردند؛ این معترضان خواستار مداخله فوری مسئولان ارشد استانی برای رسیدگی به چالشهای معیشتی خود شدند.
تجمعکنندگان تأکید دارند که مدیران شرکت مخابرات باید اجرای کامل تعهدات مرتبط با حقوق و مزایای قانونی آنها را در دستور کار قرار دهند؛ بازنشستگان مخابرات اصفهان معتقدند که ساختار مدیریتی این شرکت مطالبات قانونی آنها را همچنان بلاتکلیف گذاشته است و هیچکس پاسخگوی وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه بازنشستگان نیست.
این حرکت اعتراضی در شرایطی رقم خورد که بازنشستگان مخابرات در ماههای گذشته نیز بارها اعتراض خود را نسبت به وضعیت مطالبات معوق، اجرای ناقص آییننامۀ ۲۴/۸۹ و چالشهای جدی بیمه تکمیلی اعلام کرده بودند؛ عدم پایبندی کارفرما به مفاد آییننامۀ مصوب سال ۱۳۸۹، اصلیترین محور نارضایتی این صنف به شمار میرود.
بررسی روند ماههای گذشته نشان میدهد این تجمعات محدود به استان اصفهان نبوده است؛ کما اینکه در روز اول تیرماه نیز، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در استانهای دیگری از جمله کردستان و تهران تجمعات مشابهی برگزار کردند. در آن حرکتهای اعتراضی نیز، مطالبات اصلی کارگران بازنشسته بر محور پرداخت معوقات و تعیین تکلیف بیمه تکمیلی استوار بود.