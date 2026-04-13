چه تعداد وام به بازنشستگان تامین اجتماعی داده شده است؟

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، این مجموعه واریزی تسهیلات قرض‌الحسنه با همکاری بانک رفاه کارگران و در چارچوب مراحل پنجم، ششم، هفتم و در ماه‌های آبان، دی و اسفند سال گذشته به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی واریز شد.

گفتنی است نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری‌بگیران گرامی کسر می‌شود. دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات بازنشستگان است و ثبت‌نام آن از طریق کانون‌های سراسر کشور انجام می‌شود.

