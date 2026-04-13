آماری از شش ماهه دوم سال قبل؛
چه تعداد وام به بازنشستگان تامین اجتماعی داده شده است؟
براساس دادههای مربوط به واریز تسهیلات بازنشستگان تأمین اجتماعی، در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۳ هزار فقره وام قرضالحسنه ۵۰ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، این مجموعه واریزی تسهیلات قرضالحسنه با همکاری بانک رفاه کارگران و در چارچوب مراحل پنجم، ششم، هفتم و در ماههای آبان، دی و اسفند سال گذشته به حساب بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی واریز شد.
گفتنی است نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماه از محل حقوق مستمریبگیران گرامی کسر میشود. دریافت حقوق مستمری از طریق بانک رفاه کارگران، عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سنوات قبل، نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم بانکی کشور و اعلام شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط دریافت تسهیلات بازنشستگان است و ثبتنام آن از طریق کانونهای سراسر کشور انجام میشود.