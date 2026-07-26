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مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان خبر داد:

کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور توسط استان مرکزی

کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور توسط استان مرکزی
کد خبر : 1818724
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مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان مرکزی گفت: این استان در ارزیابی عملکرد آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور پس از استان گلستان، رتبه دوم کشور را به دست آورد. این رتبه بیانگر حرکت استان در مسیر توسعه مهارت‌آموزی و پاسخ به نیازهای بازار کار است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستمی به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، افزود: ارتقاء کیفیت دوره‌های آموزشی، گسترش همکاری با بخش‌های تولیدی و توجه به مهارت‌های نوین از عوامل مؤثر در دستیابی استان مرکزی به این جایگاه بوده است.

وی ادامه داد: اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان مرکزی، برنامه دارد با هدف‌گذاری دقیق‌تر، دامنه آموزش‌های مهارتی را در رشته‌های مورد نیاز بازار کار افزایش دهد. استفاده از ظرفیت مراکز آموزش دولتی و غیردولتی، بهبود زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی محتوای آموزشی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان مرکزی اظهار داشت: این اداره‌کل همچنین با شناسایی نیازهای جدید اشتغال، آموزش‌ها را به سمت رشته‌های کاربردی و مورد تقاضا هدایت می‌کند. تداوم این روند می‌تواند به افزایش اشتغال‌پذیری جوانان و تقویت پیوند میان آموزش و تولید منجر شود.

رستمی به تعداد مراکز و آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای مستقر در استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: 21 مرکز دولتی، 380 آموزشگاه آزاد و 106 مرکز جوار کارگاهی (واحدهای آموزشی مستقر در صنایع) در استان مرکزی فعال هستند و آموزش‌های مهارتی به متقاضیان ارائه می‌شود.

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