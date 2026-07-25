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آغاز فرایند احداث سوله‌های مدیریت بحران در شهر اراک

آغاز فرایند احداث سوله‌های مدیریت بحران در شهر اراک
کد خبر : 1818325
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سرپرست ستاد مدیریت بحران شهرداری اراک به آغاز فرایند ساخت سوله‌های مدیریت بحران در این شهر اشاره کرده و گفت: احداث سوله‌های مدیریت بحران و ایجاد سکوهای نجات و اسکان اضطراری در مناطق مختلف شهر اراک با هدف افزایش تاب‌آوری شهری آغاز شد.

به گزارش ایلنا، مهدی آقازیارتی افزود: هماهنگی‌های لازم در راستای احداث سوله‌های مدیریت بحران و ایجاد سکوهای نجات و اسکان اضطراری در مناطق 2، 3 و 5 شهر اراک با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال انجام است تا امکان توزیع مناسب تجهیزات در سطح شهر فراهم شود.

وی ادامه داد: در بخش تجهیز و ارتقاء توان عملیاتی در شهر اراک نیز برنامه‌هایی نظیر ساماندهی انبار مرکزی، استقرار ژنراتورهای سیار در سوله‌های بحران، تأمین تجهیزات امدادی جدید و انجام محاسبات فنی جهت نصب جرثقیل‌های سقفی در سوله‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست ستاد مدیریت بحران شهرداری اراک به علت اقدامات فوق اشاره کرده و اظهار داشت: در راستای تضمین امنیت شهروندان و ارتقاء توان پاسخگویی در شرایط بحرانی، در بازه زمانی یک ماه گذشته مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و زیرساختی با هدف تقویت آمادگی شهری در جریان است.

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