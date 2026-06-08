تعویق برگزاری مسابقات لیگ دارت کارگران کشور

به گزارش ایلنا، مجید اسدی افزود: قرار بود مرحله نهایی و مراسم اختتامیه لیگ دارت کارگران کشور در 2 بخش آقایان و بانوان، از 19 تا 22 خرداد ماه به میزبانی استان مرکزی، برگزار شود. اما به دلیل شرایط موجود تا اطلاع ثانوی به زمان دیگری موکول شد.

وی به محل میزبانی و برگزاری مسابقات دارت کارگران کشور اشاره کرده و ادامه داد: مقرر شده بود این مسابقات به میزبانی استان مرکزی در شرکت ماشین‌سازی اراک و همچنین با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک برگزار شود.

رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی به زمان برگزاری جدید مسابقات لیگ دارت کارگران کشور اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تاریخ جدید برگزاری این رویداد ورزشی حوزه کارگری متعاقباً از سوی فدراسیون ورزش کارگری اعلام خواهد شد.

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