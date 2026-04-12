رشد 17 برابری خدمات دندانپزشکی در استان مرکزی / میزان مراجعات به مراکز دندانپزشکی 400 درصد رشد داشته است

به گزارش ایلنا، مهدی حیدری‌زاده به افزایش درآمدهای به افزایش درآمدهای حوزه دندانپزشکی استان اشاره داشته و افزود: افزایش ارائه خدمات از نظر درآمدی نسبت به سال گذشته حدود 17 برابر بوده و توسعه فعالیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی و درمانی نقش مهمی در این روند داشته است.

وی به افزایش قابل توجه خدمات و مراجعات مردمی به مراکز حوزه دندانپزشکی استان مرکزی در سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص در بازه زمانی سال 1404 میزان مراجعه‌کنندگان به مراکز حوزه دندانپزشکی این استان از جمله کلینیک‌ها و مطب‌ها حدود 400 درصد رشد داشته است.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: مجموعه‌ای از خدمات تخصصی در بخش فنی این دانشکده راه‌اندازی شده است که پیش از این در استان وجود نداشت. همچنین به زودی لابراتوار تخصصی دندانپزشکی در این استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

حیدری‌زاده به خدمات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: در حال حاضر تقریباً تمامی خدمات رایج دندانپزشکی، از درمان‌های پایه این حوزه گرفته تا ساخت پروتز، با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های روز دنیا در این دانشکده انجام می‌شود.

وی بیان داشت: یکی از فناوری‌های جدید اسکنر داخل دهانی است که نیاز به قالب‌گیری سنتی را برطرف کرده است. درباره خدمات ایمپلنت نیز این خدمات دانشکده دندانپزشکی ارائه می‌شود که با توجه به هزینه‌های بالای آن، بخش عمده هزینه درمان توسط دولت پوشش داده می‌شود.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اضافه کرد: حدود 220 دانشجو در رشته دندانپزشکی این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. همچنین 247 مطب و مرکز دندانپزشکی در استان خدمات ارائه می‌کنند که از این تعداد 32 دندانپزشکی در بخش دولتی فعال هستند.

