تأمین 370 هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این میزان درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی، با وجود برخی موانع اقتصادی در سال 1404 با تعامل استانی بین دستگاه‌های وصول کننده درآمدهای عمومی و همچنین با همکاری مؤثر فعالان اقتصادی استان، وصول و به خزانه‌داری کشور واریز شده است.

وی بر اهمیت تأثیر وصول مالیات در پیشرفت و توسعه تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: وصول درآمد در یک استان به تکمیل پروژه‌ها کمک می‌کند و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استان مرکزی به عنوان یک استان با ظرفیت‌های گسترده تولیدی، صنعتی و اقتصادی، سهم مهمی در تأمین مالی عمومی کشور ایفا می‌کند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: مردم و فعالان اقتصادی این استان شاهد اجرا و پیشرفت پروژه‌های مهمی در بخش‌های انرژی، راه‌ها، فضاهای آموزشی و توسعه بخش‌های مولد کشاورزی، صنعت و گردشگری استان هستند که بسیاری از آنها با بهره‌گیری از منابع بودجه عمومی رقم خورده‌ است.

