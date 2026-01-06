مدیرکل راهداری استان خبر داد:
تداوم اجرای فرایند عمرانی 4 تقاطع غیرهمسطح استان مرکزی در فصل زمستان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی با بیان اینکه کارگاههای عمرانی و جادهای استان در فصل زمستان تعطیل نشده است، گفت: اجرای عملیات تکمیل 4 تقاطع غیرهمسطح راهجرد، ایجان، محمدآباد و سهراهی سد الغدیر در سطح جادهها و محورهای مواصلاتی این استان با جدیت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده در جریان بازدید از زیرگذر خنداب - پل دوآب در جمع خبرنگاران، افزود: مرحله نخست ساخت زیرگذرهای محمدآباد در محور محلات - دلیجان و ایجان در محور خنداب - پل دوآب به صورت کامل انجام شده و اکنون پیمانکاران در فاز دوم مشغول زیرسازی مسیر و رمپها هستند.
وی ادامه داد: ساخت و تکمیل این پروژههای عمرانی و جادهایدر راستای افزایش ایمنی راهها و حذف نقاط حادثهخیز استان اجرایی میشود. پیگیریها بر این است که عملیات زیرسازی این 2 پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد و به محض مساعد شدن شرایط جوی و افزایش دما، اجرای آسفالت نیز آغاز شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به روند اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح راهجرد اشاره کرده و اظهار داشت: پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح راهجرد در محور اراک - قم نیز در انتظار شرایط جوی مناسب برای اجرای آسفالت زیرگذر و رمپهاست تا یکی دیگر از نقاط حادثهخیز استان حذف شود.
محسنزاده تصریح کرد: پیمانکار جدیدی برای تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح سهراهی سد الغدیر در محور قدیم ساوه - همدان انتخاب شده و به زودی ادامه عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد، هدف این است که تا پایان سال جاری و پیش از آغاز سال جدید عملیات زیرسازی این پروژه نیز تکمیل شود.
وی بیان داشت: تمامی تلاشها بر این است در اقدامی جهادی ظرف بازه زمانی 6 ماه آینده هر 4 پروژه مذکور به اتمام برسند و مورد بهرهبرداری قرار گیرند. با اجرای این پروژههای عمرانی و راهسازی، بخش مهمی از نقاط حادثهخیز استان حذف خواهد شد و سطح ایمنی راهها به شکل قابل توجهی ارتقاء مییابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی به اقدامات و تلاشهای انجام شده در راستای رفع نقاط حادثهخیز در سطح جادههای این استان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: در سال جاری اقدامات مهمی در راستای افزایش سطح ایمنی راهها و رفع نقاط حادثهخیز انجام شده است.
محسنزاده ابراز داشت: از شاخصترین پروژههای استان مرکزی در راستای رفع نقاط حادثهخیز میتوان به حذف گردنه سیبک، احداث زیرگذر ورودی روستای خانهمیران، بهرهبرداری از پلهای محدوده سهراهی آهنگران و ایمنسازی بیش از 40 تقاطع همسطح راههای روستایی با محورهای اصلی اشاره کرد.