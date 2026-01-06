خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان خبر داد:

تداوم اجرای فرایند عمرانی 4 تقاطع غیرهمسطح استان مرکزی در فصل زمستان

تداوم اجرای فرایند عمرانی 4 تقاطع غیرهمسطح استان مرکزی در فصل زمستان
کد خبر : 1738382
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با بیان اینکه کارگاه‌های عمرانی و جاده‌ای استان در فصل زمستان تعطیل نشده است، گفت: اجرای عملیات تکمیل 4 تقاطع غیرهمسطح راهجرد، ایجان، محمدآباد و سه‌راهی سد الغدیر در سطح جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان با جدیت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده در جریان بازدید از زیرگذر خنداب - پل دوآب در جمع خبرنگاران، افزود: مرحله نخست ساخت زیرگذرهای محمدآباد در محور محلات - دلیجان و ایجان در محور خنداب - پل دوآب به صورت کامل انجام شده و اکنون پیمانکاران در فاز دوم مشغول زیرسازی مسیر و رمپ‌ها هستند.

وی ادامه داد: ساخت و تکمیل این پروژه‌های عمرانی و جاده‌ایدر راستای افزایش ایمنی راه‌ها و حذف نقاط حادثه‌خیز استان اجرایی می‌شود. پیگیری‌ها بر این است که عملیات زیرسازی این 2 پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد و به محض مساعد شدن شرایط جوی و افزایش دما، اجرای آسفالت نیز آغاز شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی به روند اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح راهجرد اشاره کرده و اظهار داشت: پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح راهجرد در محور اراک - قم نیز در انتظار شرایط جوی مناسب برای اجرای آسفالت زیرگذر و رمپ‌هاست تا یکی دیگر از نقاط حادثه‌خیز استان حذف شود.

محسن‌زاده تصریح کرد: پیمانکار جدیدی برای تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی سد الغدیر در محور قدیم ساوه - همدان انتخاب شده و به زودی ادامه عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد، هدف این است که تا پایان سال جاری و پیش از آغاز سال جدید عملیات زیرسازی این پروژه نیز تکمیل شود.

وی بیان داشت: تمامی تلاش‌ها بر این است در اقدامی جهادی ظرف بازه زمانی 6 ماه آینده هر 4 پروژه مذکور به اتمام برسند و مورد بهره‌برداری قرار گیرند. با اجرای این پروژه‌های عمرانی و راهسازی، بخش مهمی از نقاط حادثه‌خیز استان حذف خواهد شد و سطح ایمنی راه‌ها به شکل قابل توجهی ارتقاء می‌یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی به اقدامات و تلاش‌های انجام شده در راستای رفع نقاط حادثه‌خیز در سطح جاده‌های این استان اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: در سال جاری اقدامات مهمی در راستای افزایش سطح ایمنی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز انجام شده است.

محسن‌زاده ابراز داشت: از شاخص‌ترین پروژه‌های استان مرکزی در راستای رفع نقاط حادثه‌خیز می‌توان به حذف گردنه سیبک، احداث زیرگذر ورودی روستای خانه‌میران، بهره‌برداری از پل‌های محدوده سه‌راهی آهنگران و ایمن‌سازی بیش از 40 تقاطع همسطح راه‌های روستایی با محورهای اصلی اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی