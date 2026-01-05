خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

بهسازی 1170 موتورخانه و کاهش 20 درصدی مصرف انرژی در استان مرکزی

بهسازی 1170 موتورخانه و کاهش 20 درصدی مصرف انرژی در استان مرکزی
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به فرایند بهسازی موتورخانه‌ها در راستای کاهش مصرف انرژی در استان اشاره کرده و گفت: در بازه زمانی 9 ماهه نخست سال جاری، 1170 موتورخانه بهسازی شده است. با انجام فرایند بهسازی موتورخانه‌ها مصرف انرژی کاهش حدود 20 درصدی داشته است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا سمیعی در جمع خبرنگاران افزود: به همت واحد بهینه‌سازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان مرکزی، از ابتدای طرح بهسازی موتورخانه‌ها تاکنون 4379 موتورخانه، بهسازی شده است. از این تعداد 1170 موتورخانه در 9 ماه نخست سال جاری بهسازی شده ‌است.

وی ادامه داد: طرح ملی بهسازی رایگان موتورخانه‌ها، همگام و همراستا با سیاست‌های ابلاغی وزارت نفت اجرایی می‌شود. این طرح در راستای بهسازی عملکرد موتورخانه‌ها و به تبع آن کاهش مصرف انرژی انجام می‌گردد و انتظار می‌رود با اجرای آن شاهد روند کاهش مصرف انرژی باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اظهار داشت: اجرای طرح ملی بهسازی رایگان موتورخانه‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش چشمگیر گازبهاء و صرفه‌جویی در مصرف گاز، منجر به افزایش قابلیت اطمینان، پایداری و استمرار جریان گاز در بخش‌های صنعتی و به تبع آن، حفظ هر چه بیشتر محیط‌زیست شود.

سمیعی به راه‌های ارتباطی برای همکاری مشترکان و شرکت‌های مجاری اشاره داشته و تصریح کرد: مشترکین گاز طبیعی دارای موتورخانه مرکزی و شرکت‌های مجری واجد شرایط می‌توانند با مراجه به سایت شرکت ملی گاز ایران به نشانی gov.nigc.ir نسبت به ثبت درخواست خود، اقدام کنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
