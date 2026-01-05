بهسازی 1170 موتورخانه و کاهش 20 درصدی مصرف انرژی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، محمدرضا سمیعی در جمع خبرنگاران افزود: به همت واحد بهینه‌سازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان مرکزی، از ابتدای طرح بهسازی موتورخانه‌ها تاکنون 4379 موتورخانه، بهسازی شده است. از این تعداد 1170 موتورخانه در 9 ماه نخست سال جاری بهسازی شده ‌است.

وی ادامه داد: طرح ملی بهسازی رایگان موتورخانه‌ها، همگام و همراستا با سیاست‌های ابلاغی وزارت نفت اجرایی می‌شود. این طرح در راستای بهسازی عملکرد موتورخانه‌ها و به تبع آن کاهش مصرف انرژی انجام می‌گردد و انتظار می‌رود با اجرای آن شاهد روند کاهش مصرف انرژی باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اظهار داشت: اجرای طرح ملی بهسازی رایگان موتورخانه‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش چشمگیر گازبهاء و صرفه‌جویی در مصرف گاز، منجر به افزایش قابلیت اطمینان، پایداری و استمرار جریان گاز در بخش‌های صنعتی و به تبع آن، حفظ هر چه بیشتر محیط‌زیست شود.

سمیعی به راه‌های ارتباطی برای همکاری مشترکان و شرکت‌های مجاری اشاره داشته و تصریح کرد: مشترکین گاز طبیعی دارای موتورخانه مرکزی و شرکت‌های مجری واجد شرایط می‌توانند با مراجه به سایت شرکت ملی گاز ایران به نشانی gov.nigc.ir نسبت به ثبت درخواست خود، اقدام کنند.

انتهای پیام/