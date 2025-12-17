وصول 16 هزار و 861 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 7 پروانه بهره‌برداری و 9 پروانه اکتشاف معدن نیز در استان مرکزی صادر شده است. ذخیره قطعی معادن این استان 4403 تن است. همچنین ظرفیت استخراج معادن استان نیز 199 هزار تن است.

وی ادامه داد: 679 فقره معدن دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت استخراج 32 میلیون تن، ذخیره قطعی یک میلیون و 555 هزار تن و با میزان سرمایه‌گذاری 46 هزار میلیارد ریال در استان مرکزی فعال است. 5642 نفر نیز در این بخش اشتغال دارند.

