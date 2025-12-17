مدیرکل صمت استان خبر داد:
وصول 16 هزار و 861 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان مرکزی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 16 هزار و 861 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در این استان وصول شده است. در این بازه زمانی 310 میلیارد ریال در بخش معادن استان سرمایهگذاری شده و 29 فرصت شغلی جدید نیز فراهم شد.
به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 7 پروانه بهرهبرداری و 9 پروانه اکتشاف معدن نیز در استان مرکزی صادر شده است. ذخیره قطعی معادن این استان 4403 تن است. همچنین ظرفیت استخراج معادن استان نیز 199 هزار تن است.
وی ادامه داد: 679 فقره معدن دارای پروانه بهرهبرداری با ظرفیت استخراج 32 میلیون تن، ذخیره قطعی یک میلیون و 555 هزار تن و با میزان سرمایهگذاری 46 هزار میلیارد ریال در استان مرکزی فعال است. 5642 نفر نیز در این بخش اشتغال دارند.