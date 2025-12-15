به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت 26 آذر ماه روز راهداری و حمل‌ونقل، افزود: زیرگذر محمدآباد در محور مواصلاتی محلات به دلیجان نیز پیش از پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. پروژه‌های زیرگذر روستای ایجان در شهرستان خنداب، تقاطع ورودی سد جاده الغدیر در شهرستان ساوه و محور گلدشت آشیانه در شهرستان خمین نیز در دستور کار قرار دارد و بخشی از آنها تا نیمه نخست سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی به رفع نقاط حادثه‌خیز استان مرکزی در سال جاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 37 نقطه حادثه‌خیز در سطح این استان رفع و ایمن‌سازی شده است. با توجه به مطالبه مردمی رفع حادثه‌خیزی 5 تقاطع در استان نیز در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این نقاط حادثه‌خیز می‌توان به حذف گردنه سیبک در محور خانه‌میران به اراک، تقاطع غیرهمسطح راهجرد در محور قم به اراک و تقاطع محمدآباد در محور مواصلاتی محلات به دلیجان است.

ایمن‌سازی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی به ایمن‌سازی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره کرده و اظهار داشت: در حوزه ایمن‌سازی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان، 5000 کیلومتر خط‌کشی، 45 کیلومتر نصب نیوجرسی و 25 کیلومتر روشنایی اجرا شده و با مشارکت خیرین 180 میلیارد ریال برای روشنایی نقاط حادثه‌خیز هزینه شده است. رانندگان استان نیز از ابتدای سال جاری تاکنون 15 میلیون تن کالا و 900 هزار نفر مسافر را جابجا کردند.

محسن‌زاده به رکورد تازه راهداری استان مرکزی در حوزه آسفالت‌ریزی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی و عبور از یک میلیون تن آسفالت اشاره داشته و تصریح کرد: این استان با اجرای بیش از یک میلیون تن آسفالت در جاده‌های شریانی و بین‌استانی، رتبه نخست کشوری را در زمینه قیر و پخش آسفالت کسب کرده است. فعال‌سازی ۵۲ اکیپ اجرای آسفالت در محورهای اصلی و توسعه 50 کیلومتر راه روستایی، از جمله اقدامات شاخص در سال جاری بوده که موجب رضایت مسافران شده است.

وی به حجم ترددها در جاده‌های استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: این استان در میان 10 استان پرتردد کشور قرار دارد، اما فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل در سطح ملی به یک معضل تبدیل شده است. علت اصلی این وضعیت عدم واردات ناوگان مسافری و افزایش شدید قیمت‌ها است. حضور گسترده مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی نیز انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. در ایام اربعین سال جاری 17 هزار نفر از زائران بدون حتی یک مورد بلیت بازار سیاه جابجا شدند.

فعال شدن 35 راهدارخانه با آغاز فصل سرما در استان مرکزی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تأکید کرد: با آغاز فصل سرما 35 راهدارخانه در سطح این استان به صورت فعال مستقر شده‌اند و آماده ارائه خدمات به مسافران هستند. در جریان سامانه اخیر، حدود 150 تُن شن و نمک مصرف شد و 4000 کیلومتر عملیات برف‌روبی انجام گرفت و هیچ مشکلی در تردد محورهای استان ایجاد نشد. برای مدیریت شرایط زمستانی، استان به 4 منطقه تقسیم شده و هر یک از معاونان به عنوان مدیر یک منطقه تعیین شده‌اند.

محسن‌زاده به اقدامات انجام شده در حوزه راهداری زمستانه اشاره کرده و ابراز داشت: هم‌اکنون 250 دستگاه ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و شرایط لازم برای حضور پلیس در راهدارخانه‌ها نیز مهیا شده است. علاوه بر این، در صورت گرفتار شدن مسافران در مسیر، راهدارخانه‌ها آمادگی دارند به عنوان محل اسکان اضطراری، میزبان مسافران باشند. اقدامات هلال‌احمر نیز در این زمینه ادامه دارد و در صورت نیاز، راهدارخانه‌ها به عنوان پشتیبان آماده ارائه خدمات خواهند بود.

وی اضافه کرد: تعداد دوربین‌های نظارت تصویری استان پیش از این 34 دستگاه بود که با نصب 15 دوربین جدید و 30 دوربین در حال نصب، به 79 دستگاه خواهد رسید. دوربین‌های ثبت تخلفات عبور و مرور نیز از 86 دستگاه به 130 دستگاه افزایش می‌یابد که شامل 3 دوربین نسل جدید، 13 دوربین در حال نصب و 28 دوربین در مرحله مناقصه است. 4 دوربین سیار نصب شده و شمار سامانه‌های ترددشماری به 84 دستگاه رسیده است. در حوزه ردیابی ناوگان نیز 282 سامانه GPS فعال شده است.

